Carmen Thyssen i el Govern van signar ahir, per fi, l’acord perquè la col·lecció de l’aristòcrata romangui a Espanya. El document, fruit d’anys de negociacions amb una desena de ministres diferents, inclou el lloguer de 330 obres per 6,5 milions d’euros anuals durant 15 anys i altres condicions avantatjoses. «Per fi. És un dia històric, estic molt emocionada» va dir la baronessa, amb llàgrimes als ulls. La seva il·lusió, va dir, era que les dues col·leccions (la seva i la del seu marit) «estiguessin juntes», i des d’ahir continuaran així, almenys els 15 anys que dura l’acord. Des d’avui, el públic podrà veure les noves sales de la Col·lecció Carmen Thyssen, ubicades ara a la planta baixa del museu de Madrid, on s’han penjat 170 de les 330 obres incloses de l’acord.

La col·lecció ha estat 21 anys cedida de manera gratuïta, al principi per un període de deu anys, però la manca d’acord i els nombrosos estancaments de les negociacions han alentit el procés. El contracte inicial de cessió per la col·lecció incloïa gairebé 800 obres, però amb els anys ha disminuït sensiblement. L’aristòcrata ha anat obrint altres museus (Màlaga i Andorra, i el 2023 ho farà a Sant Feliu de Guíxols) i ha venut grans obres com L’esclusa de John Constable. L’assegurança de l’última pròrroga -publicada al BOE l’any passat- incloïa 425 obres, l’acord signat el redueix a 330. L’acord és avantatjós: 6,5 milions d’euros anuals durant 15 anys, podrà prestar 20 obres per a d’altres exposicions i vendre un màxim de tres obres, encara que cap d’elles podrà ser el Mata Mua de Gauguin. La seva sortida d’Espanya amb tres quadres més en ple confinament va obrir una de les crisis més greus de tot el procés de negociació, que, per fi, ha tingut un final feliç per a la baronessa. La col·lecció està valorada en 1.703.796.510 euros al contracte i el Mata Mua és l’obra més preuada amb 250 milions d’euros d’estimació. Les assegurances i el manteniment de tots els quadres són a càrrec de l’Estat.