Els Banys Àrabs estrenen un vídeo que recrea en 3D l'aspecte original de l'edifici. L'objectiu del vídeo és que els visitants coneguin els usos que tenia aquest servei i descobreixin els elements patrimonials que s'hi conserven. La recreació comença amb una imatge estàtica on es presenta l'edifici i es marquen els circuits que seguia l'aigua calenta. A partir d'aquí, l'espectador podrà veure com eren cada una de les sales que formaven els banys mentre aquest equipament funcionava. El vídeo, que dura aproximadament un minut, es reproduirà en una televisió a la sala tepidari de forma ininterrompuda perquè tots els visitants el vegin. Aviat també estarà disponible per a mòbils i tauletes per tal que tothom se'l pugui descarregar.

La majoria de visitants coneixen els usos que tenia una església, un castell o una casa antiga, encara que només hi hagi petites restes arqueològiques. Però en el cas dels visitants dels Banys Àrabs de Girona, aquesta situació no es produeix. Poca gent coneix com funcionava aquest edifici únic del romànic català. Per aquest motiu, s'ha elaborat un vídeo amb una recreació en 3D de l'edifici que guia als visitants a entendre com era originàriament i quins usos tenia. La peça arrenca amb una visió general de tots els Banys Àrabs. A partir d'aquesta imatge estàtica es mostren tots els circuits que seguia l'aigua i l'aire dins de l'edifici i també ajuda a l'espectador a fer-se una imatge de l'estructura.

A partir d'aquí, l'audiovisual es concentra en les diferents sales que formaven els banys àrabs i en una cantonada de la pantalla es podrà continuar veient el mapa general que ajudarà a ubicar els espectadors a on s'ubica cada sala. La sala del vestidor és la primera parada d'aquest audiovisual, en què es podrà veure tot l'espai amb capitells policromats, les parets pintades de blanc i el terra uniforme. Actualment, però, totes les parets són de pedra vista i el terra té una obertura perimetral. A continuació, el vídeo mostrarà com era la sala freda, que s'assembla molt a l'estat actual. En la peça es pot veure el tipus de porta que hi havia de separació entre les sales i també es mantenen les parets blanques. La sala tèbia també recorda molt a l'estat actual de la sala. El recorregut acaba a la sala calenta, que és on hi ha una part més important de recreació. Per fer aquest vídeo, els historiadors han hagut d'aportar informació sobre com era originalment aquesta sala. En el vídeo es pot veure a on hi havia la banyera, la cisterna de la recollida d'aigua, les conduccions d'aigua que segueixen les restes que avui dia encara es poden veure.

Manteniment dels elements patrimonials

En totes les sales representades s'han afegit personatges que expliquen els usos que tenien els banys àrabs antigament. Les figures són transparents i apareixen pocs segons perquè els visitants puguin contemplar l'arquitectura de l'edifici. A més, es representen tots els detalls que encara es conserven actualment. Es pot veure l'embornal de la sala freda (l'únic que es manté de l'edifici original), les sortides d'aire calent empotrades als murs de la sala tèbia i les canalitzacions d'aigua o la banyera. El que sí que no s'ha inclòs en aquesta peça audiovisual són elements que es desconeix quin aspecte tenien. Si bé hi ha documents que demostren que hi havia una sínia que conduïa l'aigua a l'edifici o la zona del forn, no se sap quin aspecte tenien. Per aquest motiu, s'ha descartat representar-los en el vídeo.

Per altra banda, l'audiovisual té una banda sonora per fer més amena la seva visualització. A més, hi ha diversos efectes de so que ajuden a entendre els usos funcionals de cada espai. Als vestidors es poden sentir converses, el so de l'aigua caient a terra a la sala freda, la remor de fons a la sala tèbia o el soroll d'aigua omplint la cisterna a la sala calenta. El que no hi ha és una veu en off, perquè s'ha volgut fer el màxim d'accessible a totes les llengües. El vídeo es reproduirà de forma continuada en una televisió que hi ha a la sala del tepidari. Els responsables d'aquest equipament han escollit aquesta sala perquè és la que més s'ajusta a les necessitats de la visita. Ubicar-la a l'entrada es va descartar per evitar aglomeracions i al vestidor no es volia trencar amb la sala amb més valor arquitectònic de tot l'edifici. En un futur, però, es preveu que aquest recurs estigui disponible per descarregar de forma gratuïta per tots els mòbils i tauletes. El projecte s'ha fet amb el suport del Consell Comarcal del Gironès i la Diputació de Girona.