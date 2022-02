Primer va ser un llibre, amb segrest judicial inclòs, després una exitosa sèrie de televisió i més tard van arribar la novel·la gràfica i l’espectacle teatral. Fariña, l’assaig amb què el periodista Nacho Carretero intentava posar llum a la història recent del narcotràfic a Galícia, arriba aquest cap de setmana a Torroella de Montgrí en la seva versió teatral. Serà demà, a partir de dos quarts de nou del vespre a l’Auditori Teatre Espai Ter.

El muntatge, que no s’havia vist encara a comarques gironines, està dirigit per l’actor i director gallec Tito Asorey, que ja apareixia a la sèrie de televisió, i inclou música interpretada en directe per part dels mateixos actors.

L’empremta de la droga

Fariña explica, barrejant elements musicals i del teatre documental i contemporani, la història del narcotràfic de les darreres dècades de Galícia, quan mentre una generació de nois i noies perdien la vida en el laberint de la droga, una sèrie de persones veia créixer de manera exponencial el seu poder econòmic utilitzant les vies ja establertes del tràfic del tabac.

Imatges, escenes i testimonis de l’empremta de la droga a Galícia prenen forma a l’escenari a partir de les veus de veïns, mares, alcaldes i famílies en un muntatge que tant convida a l’humor com a reflexionar o mirar cap al dolor dels altres.

Xosé A. Touriñán, Sergio Zearreta, César Goldi, Marta Lado, Oswaldo Digón, Graciela Carlos, Borja Fernández i Melania Cruz formen part del repartiment d’aquesta producció gallega.