Setanta-nou anys després de la col·locació dins la nau del temple, l’orgue de la Catedral de Girona quedarà enllestit definitivament. El projecte Acabem l’orgue de la catedral de Girona impulsat per l’Ateneu d’Acció Cultural de Girona (ADAC) ha donat els seus fruits i aquest divendres a la tarda van arribar a la seu els 76 tubs canonges que falten a l’instrument, és a dir, tubs que no sonen però que ajuden a identificar com un orgue la caixa de fusta que conté els elements sonors.

Una campanya de subscripcions populars de l’ADAC ha permès sufragar bona part dels 40.000 euros que val aquesta operació, tot i que la col·lecta continua oberta i es poden seguir fent aportacions.

Els tubs, fabricats per un especialista alemany ubicat a Portugal, van arribar aquest dimarts a Girona i ahir a la tarda van ser duts per un transportista fins a la porta dels Apòstols i d’allà a la capella de l’Esperança.

Es preveu que dilluns l’orguener David Iglesias comenci a col·locar-los en les dotze fornícules previstes i que en uns dies l’orgue estigui, ara sí, ja complet del tot.

Serà gairebé vuit dècades després que l’orguener gironí Salvador Aragonés, el 1943, lliurés al Capítol de la Catedral l’orgue encomanat per substituir l’instrument barroc que es va desmuntar per evitar la seva destrucció a l’inici de la Guerra Civil. Cal tenir en compte que altres orgues pròxims, com el de l’església de Sant Feliu, no van tenir la mateixa sort i es van perdre definitivament.

L’any 1941 el Capítol de la Catedral va encarregar als orgueners Aragonès, establerts a Girona el 1915, construir un nou orgue en el mateix emplaçament que l’anterior, una ubicació al centre de la nau gòtica que ja va aixecar polseguera quan es va decidir l’any 1826 i que perdura encara ara.

El nou instrument va ser construït d’acord amb el corrent estètic i musical del moment, és a dir, que no és un orgue barroc sinó romàntic, i per això els tubs sonors no són vistos, sinó que estan dins una caixa revestida de caoba amb finestres que s’obren i tanquen a voluntat per modular el volum del so que es projecta a l’exterior.

Com que la caixa dels orgues romàntics trenca amb la imatge prototípica de l’orgue, amb els tubs de metall que identifiquen l’instrument a simple vista, se’n col·loquen de muts a l’exterior, però això no es va fer en el seu moment, probablement per una qüestió de pressupost després de la guerra.

Cicle de concerts

En paral·lel a la campanya de captació de fons per «dignificar» l’orgue, l’ADAC organitza des de fa uns mesos un cicle de vuit concerts a la catedral per reivindicar-lo. Se’n fa un per mes i el proper serà el 17 de febrer, amb Pau Riuró a l’orgue i un trio i un quartet de jazz.

Tot el cicle de concerts es realitza amb el suport del Capítol de la Catedral de Girona i el patrocini del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona.