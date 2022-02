La Mallerenga, una nova companyia professional gironina, s’estrena aquest dissabte (20.00) a la sala La Planeta de Girona amb Inundes tot l’espai, una peça teatral sobre el desig, la creació artística, la dualitat i les màscares que ens posem per dirigir-nos als altres. Creada específicament per aquest muntatge i amb voluntat professional, la companyia està formada per l’actriu Laura Masmiquel, autora també del text, i l’actor Xavier Barnils, que ha participat activament en la creació de l’espectacle.

El muntatge, que es podrà veure també diumenge a la tarda (18.00), aborda «els problemes en les relacions, les màscares que tothom porta i el que costa treure-les», explica Laura Masmiquel, formada a l’escola teatral El Galliner de Girona.

Masmiquel interpreta una dona que es presenta com a prostituta, encara que en realitat es tracta d’una artista plàstica, perquè «aquesta és una de les capes que hi ha». El seu partenaire, interpretat per Barnils, és un reconegut marxant d’art «que també té un fons fosc».

Inundes tot l’espai està dirigida per l’actriu Mireia Vallès, que debuta en la direcció d’un espectacle professional i que va ser professora de Masmiquel a El Galliner.

Vallès assegura que ha estat tot un repte, però que l’experiència li ha suposat «un creixement gran» en l’àmbit professional i més al costat de dos actors «tan implicats».

«Des del darrere veus que hi ha moltes coses a tenir present com l’ambient sonor o cada personatge com és i com s’expressa», apunta la directora, que va avançar que, després de l’estrena d’aquest cap de setmana a La Planeta, s’està treballant per tancar noves funcions en altres municipis gironins, sense descartar fer el salt a la cartellera teatral de Barcelona.