La polifacètica artista Jedet ha estrenat recentment Veneno dulce, un nou single que s'inclourà en el seu proper disc A los hombres que he tenido que olvidar que sortirà a la llum aquesta primavera. A més, la cançó -una peça que barreja sons populars amb ritmes urbans- s'acompanya d'un videoclip protagonitzat per la mateixa Jedet, no exempt de polèmica.

Jedet, nascuda a Girona fa 29 anys, va començar a ser popular pel seu activisme LGTBI a les xarxes socials i com a escriptora. Més tard, va fer col·laboracions musicals i televisives fins que va saltar a la fama gràcies al seu paper a Veneno, la sèrie creada per "los Javis" sobre Cristina Ortiz. Amb aquesta interpretació va guanyar un premi Ondas a millor intèrpret femenina en ficció nacional. View this post on Instagram A post shared by JEDET (@lajedet) Pel que fa a la seva faceta musical, el 2018 va publicar La leona, el seu primer treball discogràfic. Ara, prepara un nou projecte que, sota el nom A los hombres que he tenido que olvidar, reunirà noves cançons com aquesta Veneno dulce. View this post on Instagram A post shared by JEDET (@lajedet) Aquest dissabte, Jedet també serà protagonista a la gala dels premis Goya amb un número musical a l'inici de la cerimònia.