S’acaba d’inaugurar una exposició a la seu de la fundació Mapfre de Madrid (Passeig de Recoletos 23) dedicada a l’art que des de França ha arribat a Espanya entre els segles XVII al XIX. Com sol ser habitual al programa d’exposicions de la fundació Mapfre, la seva política de completar amb magnes exposicions aquelles llacunes que els grans museus de la capital no mostren, bé per espai o bé per manca de fons, també es compleix aquesta vegada. L’art importat que ha destacat a Espanya durant el segle XVII va ser el que arribava dels territoris que pertanyien a la corona dels Àustries, bé des dels regnes de la península italiana bé des de Flandes. Per això, no és fins a l’arribada dels Borbons el 1700 quan l’art i els artistes francesos ocupen llocs de rellevància als organismes oficials. El fastuós palau de La Granja i els seus jardins propers a Segòvia, la intervenció als espais del palau d’Aranjuez i els seus jardins i, finalment, la magnífica església de Santa Bárbara de les Saleses Reials al cor de Madrid, són exemples de com el gust pel francès va anar forjant al llarg del segle XVIII, promogut, en part, des de la Corona. No era fàcil en una societat aferrada als models derivats de l’arquitectura barroca del segle XVIII amb els exemples de la façana de l’Obradoiro a Santiago de Compostel·la (1738-1750), la plaça major de Salamanca (1729-1756), o la façana del palau del marquès de Dos Aguas a València (1740-1744), que les noves propostes del país veí quallessin. De fet, és el record d’una infància dels borbons al país veí, d’una banda, i l’ímpetu il·lustrat derivat de la Revolució francesa, de l’altra, els que faciliten que els esquemes decoratius francesos derivats d’un refinat Rococó tinguin el seu lloc a Espanya. No només Felip V (1683-1746), sinó també una reina com Bàrbara de Bragança (1711-1758), criada a la cort lisboeta on el francès portava molt més temps convivint amb allò autòcton, afavoreixen que l’estètica, la música i la arquitectura d’ascendència francesa s’assent a la península.

La mostra comissariada per Amaya Alzaga, assistida en la seva coordinació per Gloria Martínez Leiva, selecciona més de cent deu peces dins de les conservades a museus i col·leccions privades del nostre país. El discurs coherent sobre l’evident presència de l’art francès dins dels ambients quotidians de l’època parteix de les arts decoratives com les grans introductores d’aquests nous models i estètiques, que a mesura que es va avançant als segles es fa més incontestable. De fet, és a finals del segle XVIII i el XIX quan el gust pel francès es fa més evident, sobretot, dins de les classes acomodades afins a la il·lustració. Tot i això, la guerra d’Independència després de l’ocupació pactada de la península Ibèrica des del 1808 al 1814 genera una reacció estètica molt castissa on es reivindica el mateix, donant lloc a uns tipus populars que Goya va immortalitzar. La capa espanyola i el tricorni conviuen ara amb les propostes més noves arribades de França. França es veu com a model, però també es rebutja de manera que suposa de negació d’una estètica pròpia. És en aquest segle XIX quan la simbiosi entre allò procedent del país més enllà dels Pirineus s’adapta a la idiosincràsia espanyola, donant lloc a una nova forma estètica de reivindicació de l’autòcton. Goya va ser un dels artistes claus en aquesta revisió de gèneres i composicions. La seva Càrrega dels mamelucs a la porta del Sol (o 2 de maig de 1808) (1814), on el poble s’aixeca contra l’opressor, reivindica la veu del carrer de manera més evident que la Llibertat guiant el poble de Delacroix ( 1839). Els tipus populars, fàcilment identificables, commouen per la proximitat, i assumeixen les conseqüències dels seus actes: Els afusellaments de la Moncloa (o 3 de maig de 1808) (1814). Goya no necessita personificacions ideals del que és inherent a l’ésser humà, la Llibertat, però també la Justícia. Aquesta exposició, oberta des de l’11 de febrer al 8 de maig, és una gran oportunitat per veure com el gust per allò francès cala a Espanya, però també per advertir com allò hispà s’assumeix a les avantguardes artístiques de finals del segle XIX del país veí.