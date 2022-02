Amb més de setanta llibres publicats, el sacerdot jesuïta i catedràtic de la Universitat de Deusto Fernando García de Cortázar (Bilbao, 1942) ha sabut el nostre passat en obres que han esdevingut best-sellers sense trair el rigor històric. La més recent, Paisajes de la historia de España (Espasa), evoca els successos que han tingut lloc a mig centenar de llocs, des d’Empúries a Ermua, per explicar peça per peça el puzle de la història d’Espanya des dels primers assentaments fenicis fins a l’actualitat.

Comença el llibre amb Empúries i acaba amb Ermua per resumir en 43 llocs i 450 pàgines dos mil anys d’història, una tasca àrdua. Per què es va decidir a fer el llibre i escollir aquests llocs en concret i no d’altres?

El paisatge és història, conserva les petjades del passat, evoca la crònica d’un país, d’una nació, ens parla del que hem estimat i odiat, del que hem creat i destruït, del que hem somiat i del que s’ha somiat i s’ha esvaït. Amb Paisajes de la historia de España» he volgut explicar la nostra història a través de mig centenar de llocs que contenen la memòria d´una època o d´un moment històric que ha marcat el rumb de la història durant segles..

Quins llocs destacaria per la seva bellesa i pes en la història?

Empúries, Mèrida, Santiago, Còrdova, Salamanca, Sevilla… Tots i cadascun dels llocs que recorro al llibre uneixen bellesa i pes històric. Però si n’hagués de triar un, de majestuosa perfecció, em quedo amb el Pòrtic de la Glòria (a Santiago), la porta més bella del món, la gran icona d’Espanya. Una mena de Divina Comèdia en pedra, que compendiava tot el saber teològic del seu temps amb l’enigmàtic somriure del profeta Daniel, la Mona Lisa de l’Edat Mitjana.

I quin és imprescindible per comprendre l’Espanya actual?

N’hi ha uns quants, però en diré dos: Cadis, que és el bressol de l’Espanya contemporània. Allí, en plena invasió napoleònica, coincideixen els principis revolucionaris basats en la sobirania nacional i els ciutadans disposats a portar-los a la pràctica. Sense les Corts del 1810 és impossible entendre l’Espanya contemporània. I el Parador de Gredos, els murs del qual no han oblidat el dia que van arribar els pares de la Constitució del 1978 a la recerca de pau i silenci per afinar el text que presentarien a les Corts.

Afirma que aquesta obra és un exercici contra els intents de fomentar la desmemòria, quins són aquests intents?

Avui la irrellevància del discurs separatista ha arribat a cobrar una força innegable. I com qualsevol secessionisme ho fa afirmant-se sobre la negació de la realitat històrica i present d’Espanya. No és la primera vegada que aquest nacionalisme separatista, flanquejat per un ranci populisme, proclama que Espanya és una falsedat, però sí que aconsegueix certa audiència. He volgut recordar, una vegada més, que Espanya no és una abstracció ni un mer tràmit legal emplenat el 1978, és el fruit d’una llarga tradició, d’un agermanament prolongat, d’un desig clarament expressat de continuar la vida en comú… el producte un enriquidor procés de mestissatge i un ímpetu cultural desenvolupat al llarg dels segles.

Què opina de la Llei de Memòria Democràtica?

A Espanya tenim la rèmora del nacionalisme separatista i alhora un Govern que habita a les coordenades morals dels líders totalitaris que van servir d’inspiració a Orwell per escriure la seva novel·la 1984, entestat a reescriure el passat i manipular el present a la seva conveniència, quan no a esborrar-lo directament. Pobres espanyols! Atrapats sense remei sota els sermons malaltits d’una llei de la memòria aberrant, filla de la seva obsessió patològica amb Franco i les seves malifetes de fa més de mig segle. Un escarni de paradoxa, el govern sacseja la memòria del franquisme i ens exigeix amnèsia davant dels crims i les atrocitats d’ETA.

Dedica un capítol al Valle de los Caídos, què faria amb ell?

El Valle de los Caídos és el símbol d’una època de nacionalcatolicisme. Crec que cal conservar-lo. No enderrocarem el Coliseu perquè allà els romans celebraven matances esgarrifoses ni les piràmides pel fet que van ser construïdes amb el vessament de tanta sang. A mi em sembla bé que l’abadia es mantingui, però ja sense aquesta dependència dels pressupostos de l’Estat. I per descomptat, encara que no sabria gaire bé com, trauria al monument qualsevol element d’exaltació del règim franquista.

Reivindica un patriotisme cultural espanyol, a què es refereix i per què creu que cal reivindicar-ho? és possible conjugar aquest patriotisme espanyol amb patriotismes regionals o són conceptes excloents?

Em refereixo a fonamentar l’adhesió sentimental a la nació mitjançant la història i el tresor incalculable de les nostres expressions artístiques i literàries, que confirmen l’existència d’una personalitat més enllà de qualsevol esforç polític per impugnar-la i de tota indolència cívica per preservar-la. Es pot i ha de conjugar aquest patriotisme amb identitats regionals i adscripcions locals però cal reconèixer que s’han comès autèntics disbarats traçant fronteres entre els espanyols magnificant suposats sentiments tel·lúrics o engrandint els esgarrifats successos que ocorren a prop de la taverna, el camp de futbol o el campanar d’un poblet.

Faci un esforç de selecció: quin és el paisatge més singular i transcendent dels que hi ha al llibre?

Tot el que gira al voltant de Santiago. Sens dubte l’espanyol més important és un jueu: Santiago. Ja no importa que a la catedral reposin o no les restes de l’apòstol, ja que el seu nom recorre bona part de la història d’Espanya. Des de l’Edat Mitjana fins a la batalla de l’Ebre i la versió franquista de la guerra freda, passant per la conquesta d’Amèrica i la guerra de la Independència. I el Camí Jacobeu que acaba a la catedral de Santiagono només és una calçada importantíssima de pelegrinatge, sinó també d’expressió cultural, literària i artística amb les llengües romàniques i el romànic i el gòtic al seu horitzó. També una ruta mercantil de primera. Amb raó va dir Goethe que Europa havia nascut del pelegrinatge a Santiago.

Considera que Espanya ha de demanar perdó a Llatinoamèrica per la conquesta?

Em sembla absurd. S’imagina els francesos d’avui plorant la destrucció de la Gàl·lia romana per part de francs i gots? O passant factura als italians d’avui per la brutal repressió que van patir els gals? Dir, com va arribar a dir Lopez Obrador, que la població indígena d’Amèrica continua patint les conseqüències de la conquesta espanyola és tan absurd com que un sorià culpi, en ple segle XXI! , als romans de tots els seus mals. Què va fer l’Amèrica criolla de la independència pels autèntics hereus de les civilitzacions precolombines? Pressento un silenci sepulcral. Certament, és descoratjador seguir veient exemples de tan escandalosa hipocresia. Molt millor que organitzar frívoles festes de perdó pels atropellaments del passat és millorar-ne el coneixement sense les manipulacions ni les ulleres del present.