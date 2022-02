La història de Nacho, un jove de 17 anys introvertit i inadaptat que viu a Girona i es veu immers en una nebulosa quinqui plena de robatoris, persecucions i adrenalina a finals dels anys setanta va ser la gran sorpresa de la gala de la 36a edició dels Premis Goya, celebrada la matinada de dissabte a dimenge. L’Acadèmia del Cinema Espanyol va reconèixer amb cinc guardons l’adaptació homònima de la novel·la de Javier Cercas, ambientada en plena transició, i portada a la gran pantalla pel cineasta Daniel Monzón. El film, que es va rodar a Girona, l’Estartit i Manresa, es va endur cinc dels sis premis als quals optava: guió adaptat (Daniel Monzón i Jorge Guerricaechevarría), actor revelació (per al novell Chechu Salgado), direcció artística (Balter Gallart), maquillatge i perruqueria (Sarai Rodríguez, Benjamín Pérez, Nacho Díaz) i disseny de vestuari (Vinyet Escobar). Els guardonats van tenir un record en les seves intervencions per al gironí Edmon Roch, un dels productors del film.

Las leyes de la frontera va aconseguir d’aquesta manera un gran protagonisme en una gala que en tot cas va estar marcada pel triomf esperat d’El buen patrón, dirigida per Fernando León de Aranoa. Amb el rècord d’haver sumat vint nominacions, al final es va endur sis guardons entre els quals els de millor pel·lícula, millor direcció, millor actor protagonista per a Javier Bardem i millor guió origina.

El film d’Icíar Bollain Maixabel, coescrit amb la gironina Isa Campo, optava a catorze guardons, però finalment només en va guanyar tres: al millor actor de repartiment per Urko Olazabal, el d’actriu revelació per María Cerezuela i el de millor actriu protagonista per Blanca Portillo.

També va ser guardonat el llargmetratge Libertad, de la catalana Clara Roquet, que va guanyar el premi a millor directora novella i va propiciar un dels discursos més reivindicatius: «Tant de bo, en un futur, les Libertades del món puguin fer les mateixes pel·lícules des del seu punt de vista i el cinema deixi d’estar tan sovint en mans dels privilegiats».

Un toc de Hollywood

La multipremiada actriu australiana, Cate Blanchet, va aportar un toc de Hollywood en ser homenatjada amb el primer Goya Internacional, premi que li va ser entregat pels oscaritzats Penélope Cruz i Pedro Almodóvar. L’altre homenatjat de la nit va ser José Sacristán, que va recollir el Goya d’Honor a la seva trajectòria.

La gala, celebrada al Palau de les Arts de València en homenatge a Luis García Berlanga, va destacar per l’absència d’un mestre de cerimònies, va comptar amb les actuacions musicals de C. Tangana i Sabina, i va resultar llarga i sense ritme.

imatges de la cerimònia dels goya. 1 Daniel Monzón (dreta) i Jorge Guerricaechevarría (esquerra) amb el premi a millor guió adaptat.F

2 D’esquerra a dreta, Sacristán, Bardem i León de Aranoa, amb els seus Goya. F

2 Blanca Portillo, millor actriu. F

4 Blanchet rep el premi de Cruz i Almodóvar. F