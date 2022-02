L’Aqüeducte Romà de Blanes i els poemes de Joaquim Ruyra centren dues de les recerques que s’inclouen en el número 24 de la revista Blanda, que va ser presentat divendres a l’Ajuntament de Blanes, en un acte que l’any passat no es va poder celebrar per culpa de la Covid. La publicació, que edita anualment l’Arxiu Municipal, també inclou entre d’altres articles sobre tres establiments emblemàtics: Estanc Pla, Restaurant Can Patacano i els salaons de Can Burguet, ara carnisseria.