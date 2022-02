Una paròdia del cinema negre clàssic va guanyar diumenge la divuitena edició del Correcurts, el concurs de curtmetratges ràpids de la Mostra d'Animació i Curtmetratges de Cassà (Macca). En aquesta edició del concurs es van presentar 22 treballs que havien de tenir com a element central un rellotge i havien d'incloure també l'expressió «Valga'm déu». La projecció dels curtmetratges guanyadors i l'entrega dels premis es va celebrar en un format híbrid, amb un acte obert al públic i també retransmès en línia.

El primer premi, dotat amb 500 euros, va ser per al curtmetratge Valga'm Déu de la Factoria Corman, definit pel jurat com «un homenatge al cinema negre, amb el llenguatge cinematogràfic que l'identifica», i del que valoren que «en dos minuts explica una història completa, rodona, i amb un final de traca». El segon premi, amb una dotació de 200 euros, va ser per a l'equip Clep Turucapsex per Un mossèn en pràctiques, el drama d'un mossèn debutant que va ser valorat «pel bon ritme i una tensió creixent, i una bona interpretació amb final diví». El tercer premi, de 100 euros, va ser per una paròdia del programa Batalla Monumental dirigida per Joan Carles Codolà.

Pel que fa al premi Miquel Porter i Moix que atorga el Cineclub Vuitimig i la Federació Catalana de Cineclubs, premiat amb 200 euros, va recaure en L'instant irrepetible de Xavier Blanco, que també va rebre el guardó a la millor interpretació per a la seva protagonista, Caterina Serra. El premi al millor guió va ser per La màquina que mou el món, d'Artur Baixauli.

Durant la tarda de diumenge també es va projectar el curtmetratge guanyador del Correcurts Jr. destinat a menors de setze anys i amb calendari com a element central. Es tracta de Calendaris vells, realitzat per cinc alumnes de l'institut de Cassà: Sira Font, Mercè Torrentó, Berta Torrentó, Èlia Duran i Betico Font.

Els encarregats de valorar els treballs aquest any han sigut Marta Sanz i Ignasi Arbat del podcast Ningú és perfecte i Joaquim Roqué del festival Terra Gollut de la Vall de Ribes, i el jurat del Premi Miquel Porter i Moix l'han format Pablo Sancho del Cineclub Vilafranca, Àlex Portolés del Cineclub Castellar, i Josep Ferrer en representació del Cineclub Vuitimig.