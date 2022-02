Diu Miranda Gas que els seus pares tenen el record d’haver seguit en directe a la televisió el cop d’estat del 23 de febrer del 1981. I és impossible, és clar, perquè només la ràdio retransmetia en viu la investidura de Calvo Sotelo, però aquelles imatges de l’entrada dels Guàrdia Civils al Congrés han quedat tan marcades al cap de tothom que ho sembla.

Quaranta anys després, Àlex Rigola s’acosta a la transició a partir del llibre de Javier Cercas sobre el 23-F, Anatomia d’un instant, que dissabte va ser al Teatre Municipal de Girona. Disfresses d’unicorn, globus, una mica de pastís i unes fantes, a més de l’omnipresent Rigoberta Bandini, li serveixen per celebrar l’efemèride amb un muntatge que no adapta sinó que reinterpreta el text de l’escriptor gironí.

Pep Cruz, Miranda Gas, Roser Vilajosana i Eudald Font s’encarreguen de narrar un relat a quatre veus sobre la irrupció dels colpistes al Congrés, els preparatius i els moments posteriors, amanint-lo amb algun toc d’humor, gravacions i plànols per ubicar on eren els protagonistes.

Els quatre intèrprets s’ajuden en escena d’imatges d’arxiu per detallar el minut a minut del que passava dins i fora de l’hemicicle, aportant llum al blanc i negre i posant l’accent en Adolfo Suárez, Santiago Carrillo i Manuel Gutiérrez Mellado, definits com els tres herois morals d’aquell moment perquè no es van moure de l’escó, i en el paper del rei, convidat de pedra de la funció representat amb un ninot.

Rigola no fa teatre document, perquè va més enllà de la mera exposició dels fets i les proves, però 23F. Anatomia d’un instant és una molt bona lliçó d’història, especialment per als que no havíem nascut quan es va produir i ni tan sols tenim el (fals) record d’haver-ho vist en viu per televisió.