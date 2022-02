Olot obrirà al març l'Espai Cràter, un punt de "referència" per promoure el coneixement dels volcans, ubicat a l'interior del Puig del Roser. L'equipament, que ha costat uns 4,5 milions d'euros, es convertirà en un espai "únic" al món per la seva ubicació i oferirà una exposició totalment interactiva per explicar la zona volcànica de la Garrotxa.

L'Ajuntament, a més, vol convertir-lo en un nou "atractiu" per atraure visitants aprofitant la tirada que la vulcanologia ha agafat arran de l'erupció de la Palma. També es planteja la possibilitat d'integrar aquesta visita a paquets turístics. El nou espai, que inicialment obrirà en visites concertades, substituirà el Museu dels Volcans, que enguany celebra 30 anys.

L'Espai Cràter ja té data d'obertura: el mes de març. Tot i que no hi haurà inauguració oficial, l'equipament ja té reservades 2.000 entrades per a visites vinculades a grups escolars. Inicialment, l'espai s'obrirà amb reserva prèvia. L'edifici, de 1.272 metres quadrats, ha estat dissenyat com una "experiència" en si mateix de la mà dels arquitectes Toni Casamor i Anna Codina, i té una característica que el fa "únic": està ubicat dins del volcà Puig del Roser i als peus del volcà més emblemàtic d'Olot, el Montsacopa.

L'espai vol ser un punt de divulgació científica i de promoció del coneixement de la zona volcànica de la Garrotxa però també "del món". Per això, compta amb una gran sala expositiva –on es poden veure restes del volcà on es troba- amb material d'última generació i interactiu. Els visitants podran aprendre de manera didàctica com es formen els volcans i també la vinculació d'aquestes formacions amb el territori. A més, s'oferiran activitats paral·leles com ara tallers i visites.

El centre, que substituirà el Museu dels Volcans, també compta amb altres sales reservades per a activitats educatives, una altra per a presentacions de petit format i un auditori amb capacitat per a 110 persones. L'edifici, a més, aposta per la sostenibilitat utilitzant energia geotèrmica a través de 17 pous de 100 metres de fondària.

El nou equipament, a més, vol erigir-ne com un referent a nivell nacional i internacional en l'àmbit de la vulcanologia, teixint aliances amb centres educatius, institucions i universitats. De moment, ja han signat un conveni amb el CSIC.

D'altra banda, l'alcalde del municipi, Pep Berga, ha explicat que la voluntat és que l'Espai Cràter sumi un nou "atractiu" per als visitants que venen a la comarca i a Olot. Aprofitant, ha afegit, la tirada que l'erupció del volcà de la Palma ha despertat per aquest àmbit. "Arriba en un bon moment", ha assegurat. De fet, Berga ha explicat que en els darrers temps han notat un increment de visitants –que no ha xifrat- a la zona volcànica de la Garrotxa.

El projecte ha costat 4,5 MEUR, el 70% dels quals s'han finançat a través de fons europeus, la Diputació de Girona i la Generalitat. El 30% restant, de prop d'un milió d'euros, l'ha aportat l'Ajuntament d'Olot.

Obert tota la setmana

L'espai estarà obert de dilluns a diumenge i les entrades es podran adquirir en les properes setmanes a un preu de 7 euros. Els caps de setmana, a més, s'oferiran visites guiades i, mensualment, s'oferiran tallers familiars. Els veïns i veïnes de la comarca tindran entrada gratuïta fins a finals d'any.