El cantautor empordanès Joanjo Bosk celebra els deu anys de la publicació de Cançó per Elna, un recull de cançons inspirades en l’exili, la Maternitat d’Elna i els camp de concentració amb Cançó per Elna: 10 anys, un cicle de cinc concerts inclós dins el festival Barnasants que passarà per la Jonquera i Girona.

Després d’un primer recital a Barcelona, aquest dijous actuarà a la Jonquera, en un acte que s’emmarca fins les commemoracions anuals de Camins, Caminos, Chemins de la Retirada, organitzats per l’associació FFREEE i els ajuntaments d’Argelers, Elna i Cotlliure. El cicle continuarà el 18 de març a Girona i també passsarà per Bunyol i Elna.