Girona commemorarà tres efemèrides amb la llengua com a protagonista amb el cicle Llengua · Poesia · Llibre, impulsat pels Serveis Territorials de Cultura, els Amics de la UNESCO i el Centre de Normalització Lingüística, amb la col·laboració de l’Ajuntament. El 21 de febrer, Dia Internacional de la Llengua Materna, es celebrarà la taula rodona El Correu de la UNESCO, una revista internacional, mentre que el Dia Mundial de la Poesia, el 21 de març, hi ha previst una lectura del poema Si puc de Gabriel Ferrater en diverses llengües, inclosa la llengua de signes catalana. Finalment, per Sant Jordi, tornarà la iniciativa Girona, mots i flors, amb cartells als aparadors.