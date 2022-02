La història d’una periodista freelance que entrevista una gran actriu que molts creien desapareguda serveix al periodista i escriptor gironí Pep Prieto per a reflexionar sobre la percepció del pas del temps i l’obsessió per preservar la imatge a la seva nova novel·la, La dona eterna. Editat per Columna, aquest thriller que inevitablement remet a la pel·lícula Fedora arriba avui a les llibreries i es presentarà a la 22 de Girona el 31 de març.

Prieto explica que la novel·la és un vell projecte que es remunta a la seva infància, quan va quedar meravellat pel film sobre una actriu a la recerca de l’eterna joventut creat per Billy Wilder, un dels noms que apareix als agraïments del llibre juntament amb James Cameron o Richard Matheson, altres referències de La dona eterna.

«Fedora em va pertorbar molt, per la pressió sobre les actrius, la necessitat de preservar la imatge per sobreviure a la indústria cinematogràfica... Amb els anys he constatat que la denúncia que feia Wilder fa dècades és igual que el que trobem ara» apunta.

Considera que «hi ha una diferent percepció del temps en homes i dones, perquè l’home pot envellir en la ficció sense perdre rols socials i a la dona se l’etiqueta en funció del temps, a partir dels 40 sembla que ja no pot seduir a un home i està condemnada a ser l’esposa d’algú o a desaparèixer socialment», explica el col·laborador de Diari de Girona.

«En general, tendim a emmagatzemar la gent que envelleix. Quan et fas gran sembla que deixis de ser funcional per a la societat, però a més hi ha aquesta diferència de velocitats inadmissible, i no cal ser feminista per veure això, és un tema de reconeixement de l’altre», exposa.

Per això, diu, «tenia moltes ganes de reflexionar sobre el temps i sobretot, d’abordar la realitat social de com les dones són sistemàticament jutjades i castigades pel fet d’envellir» i «el cas de les actrius és paradigmàtic, perquè viuen sota la tirania del focus, de la mirada aliena sobre la seva imatge».

Afegeix, a més, que també volia parlar d’un fenomen que pateixen més les dones que els homes: el de les actrius que «tenen un moment de glòria, són muses, mites eròtics... i un bon dia desapareixen sense que ningú es preguntin on són».

Aquestes reflexions s’articulen entorn de l’Agnès Malivern, una periodista en hores baixes a punt de fer els 40 i que «està en aquell punt que s’adona que si no vigila, la societat l’empenyerà cap a la invisibilitat».

A partir de la història de l’Agnès, testimoni de la degradació de la seva mare, afectada per una estranya malaltia degenerativa, al mateix temps que descobreix que Aurora Ferrer, una gran actriu catalana dels 50 i 60 encara es viva, Prieto obre la porta a un univers on mana l’obsessió per preservar el temps i sobreviure a l’evolució de la imatge, però també a un misteri lligat a la vida eterna.

Aquesta «contradicció entre veure una dona per qui el temps sembla que no passa i la defenestració de la seva mare» està narrada en forma de thriller, però amb un to més dramàtic del que és habitual en els seus llibres, perquè ha volgut «treballar molt la relació entre els dos personatges principals, per anar més enllà de la tensió entre elles i evitar que el lector creés bàndols». L’humor marca de la casa, en aquest cas, és «molt més subtil» i «emana de la naturalitat».

Pep Prieto assegura que és el llibre que més ha patit escrivint, perquè és «una novel·la difícil, estructuralment complexa i amb una aposta formal», a més de la mirada femenina i l’interès per generar personatges més profunds, un cúmul de circumstàncies que implica «desafiar les limitacions» que té a l’hora d’escriure.