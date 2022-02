La catedral de Girona estrenarà amb un concert aquest divendres la nova imatge de l’orgue, ja que aquests dies s’estan col·locant tubs muts per revestir la caixa externa que conté els sonors gràcies a una campanya de l’Ateneu d’Acció Cultural de Girona (ADAC) que ha permès acabar-lo. El concert forma part del cicle de recitals impulsat per l’ADAC per reivindicar l’instrument i començarà a les 7 de la tarda amb Pau Riuró a l’orgue i la soprano Clara Valero, amb taquilla inversa.