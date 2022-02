L’Auditori de Girona estrenarà demà al vespre (21.00) un nou format de concert més proper amb la presentació de Paradís, de Joana Gomila i Laia Vallès, dalt de l’escenari de la sala Xavier Montsalvatge.

Músics i públic compartiran espai en un format que busca més la proximitat i trencar la barrera que separa l’escenari del pati de butaques.

Fins ara l’equipament només havia organitzat algun concert puntual d’aquest estil, per exemple les propostes musicals adreçades de nadons, però aquesta temporada ja n’hi ha un altre de previst, també a l’escenari de la sala simfònica.

Es tracta del recital que oferirà la prestigiosa formació Diotima Quartet el 8 de maig per a l’estrena absoluta d’una nova composició per a quartet de corda del compositor Benet Casablancas encarregada per l’Auditori de Girona.