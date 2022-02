Una dictadura de quadrats, erigida trepitjant la llibertat dels triangles, dels cercles i de tota la resta de formes, serveix com a punt de partida per acostar al públic més menut la figura de Francisco Franco, la història del franquisme i el que s’amaga darrere dels règims totalitaris a Frank. Es tracta d’un espectacle per al públic familiar que aquest dissabte arriba al Teatre Principal d’Olot després d’estrenar-se al Teatre Lliure de Barcelona l’any passat i tornar-hi aquesta temporada.

Creat i dirigit per Clara Manyós i Xesca Salvà, Frank és l’adaptació teatral del conte il·lustrat Frank. La increïble història d’una dictadura oblidada, amb el qual Ximo Abadía va guanyar el Premi Llibreter d’Àlbum Il·lustrat l’any 2018. Està interpretat per Agnès Busquets, Anna Pérez Moya i Núria Solina. La proposta parteix de la metàfora d’una dictadura de formes geomètriques per introduir al públic major de set anys les dinàmiques dictatorials, convidant-los a entrar en el joc i seguir unes normes per acabar-los mostrant que cada acte té les seves conseqüències. Amb aquesta idea, repassa la història real del franquisme i els moments més durs de la dictadura, alhora que planteja una reflexió entorn de la dissidència i el fet d’empresonar la gent per les seves idees. «Explicar el franquisme als nens i nenes i activar-los preguntes que creiem necessàries és una forma de generar pensament crític sobre la societat en la qual vivim i com volem que sigui en un futur proper», expliquen les creadores.