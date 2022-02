Una dotzena d’editorials valencianes participaran en la pròxima edició de L’Escala, Vila del Llibre, que se celebrarà de l’11 al 13 de març amb el País Valencià com a cultura convidada i que s’afegeix així a les commemoracions del centenari del naixement de l’escriptor Joan Fuster.

En total, el mercat d’editorials independents comptarà amb una quarantena d’expositors de tots els gèneres i provinents d’arreu del territori de parla catalana, incloent-hi dotze segells valencians, segons va avançar ahir el comissari del certamen, l’escriptor i editor Juli Capilla.

Capilla va explicar que preveu una de les trobades literàries més rellevants entre el sector editorial català i valencià dels últims temps, amb activitats per aprofundir en els lligams entre el País Valencià i Catalunya i la participació de Joan Francesc Mira, Àngels Gregori, Carme Manuel i Vicenta Tasa, entre d’altres.Un dels eixos fonamentals del cicle dedicat al País Valencià és la relació que Joan Fuster va mantenir amb Josep Pla, amb activitats com la lectura dramatitzada de l’obra De Sueca a l’Empordà, escrita per Sebastià Bennasar, o una taula rodona sobre la intensa relació entre els dos autors.

Pel que fa a l’apartat de novetats editorials, visitaran l’Escala Rafel Nadal, Llucia Ramis, Miquel Martín, Anna Anna Maria Villalonga, David Castillo, Núria Martínez-Vernis o Toni Cruanyes.