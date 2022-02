Els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona han rebut 119 candidatures en la seva 24a edició. S’han presentat 70 obres en la categoria d’Arquitectura, 53 projectes d’obra nova i 17 de rehabilitació; 21 a Interiors, 13 a Paisatges i 15 a Espais Efímeres. El 28 d’abril es faran públiques les obres seleccionades pel jurat i els premiats es coneixeran el 27 de maig.

Des del Col·legi d’Arquitectes assenyalen que, de nou, les obres de promoció privada són les més nombroses, i que, en canvi, hi ha «una escassa presència d’obres promogudes per l’administració pública, com poden ser equipaments o altres usos col·lectius».

Entre els projectes presentats en la categoria d’Arquitectura hi ha habitatges, quatre hotels, una galeria, un equipament cultural, un centre d’atenció primària, un celler o un tanatori, per exemple.

En el cas d’Interiors, hi ha una dotzena d’habitatges, però també un centre de negocis, un col·legi professional o una farmàcia, i en la de Paisatges, s’han presentat jardins, un pont, una cabana o un pati, entre altres obres.

Pel que fa als Espais Efímers, s’hi poden trobar intervencions de Temps de Flors o del Lluèrnia d’Olot.