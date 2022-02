Les Planes d’Hostoles ja pensa en fer «el reconeixement que es mereix» Carla Simón, la flamant guanyadora de l’Ós d’Or de la Berlinale per Alcarràs. La cineasta manté encara relació amb el poble garrotxí on va passar part de la infància i la joventut i per això l’Ajuntament estudia retre-li un homenatge per celebrar una fita històrica pel cinema català.

El regidor de Comunicació i segon tinent d’alcalde, Marc Puig, explica que el consistori té en ment eun acte en alguna data pròxima a l’estrena de la pel·lícula premiada, el 29 d’abril. La intenció és projectar Alcarràs a la Sala Polivalent i comptar amb la presència de Simón, que encara s’escapa a les Planes quan pot per veure la família. «Esperarem el que faci falta, però ens agradaria homenatjar-la i ja estem treballant per tancar una data», explica Puig, que confia poder repetir l’experiència d’Estiu 1993, també premiada al festival de Berlín. El film, rodat al municipi i que es basa en la infància de Simón a la Garrotxa, es va projectar també a la Sala Polivalent, amb presència de l’equip de la pel·lícula. Les ganes de veure el llargmetratge van obligar a fer dues sessions, que van reunir unes 700 persones. La directora, a més, va ser la pregonera de les festes de la Santa Espina de les Planes. Després de Berlín, la pel·lícula repetirà el camí d’Estiu 1993 i també competirà al festival de Màlaga, on el film de debut de Simón ja es va endur la Biznaga d’Or. Carla Simón conquista l’Ós d’Or de la Berlinale amb «Alcarràs»