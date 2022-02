Interpretacions com la de Laia Marull, música en directe, projeccions i fins i tot humor, per narrar una situació complexa, la convivència amb un pare dependent i «l’espiral caòtica» en què es veuen immerses moltes persones, són els ingredients principals d’El pes d’un cos, el nou espectacle de la dramaturga i directora argentina Victoria Szpunberg. Aquest dissabte a les vuit del vespre arriba al Teatre de Salt abans de fer temporada al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) la pròxima primavera.

L’obra és un muntatge multidisciplinari que combina text, música en directe i projeccions, on el realisme més cru amb el joc teatral, l’humor i la imaginació de la mà dels quatre intèrprets: a més de Laia Marull, guanyadora, entre d’altres de tres premis Goya, Quim Àvila, Carles Pedragosa i Sabina Witt.

Marull hi interpreta una dona que ha de cuidar el seu pare, que, després de patir un ictus, viu un deteriorament físic i mental que el fa necessitar assistència continuada. La manca de recursos econòmics propis i la precarietat que viuen les administracions públiques farà que la situació entri en una mena d’espiral de caiguda lliure.

«Ho pateix molta gent i realment és un periple kafkià impossible de solucionar si no tens mitjans econòmics», reconeix Laia Marull, que assenyala que tot i que hi ha aquest punt de denúncia social, el muntatge no és «un pamflet» ni pretén ser «alliçonador o didàctic», sinó acompanyar «un personatge amb una història per viure i explicar».

«L’obra és una espiral que s’emporta la protagonista, que no ho pot controlar tot», diu, una espiral que també es tradueix en l’estructura del muntatge: «Hi ha una continuïtat, però també juga amb el pas del temps, en l’on comença i acaba la història, com un bucle sense sortida, com la malaltia del pare i la situació de la protagonista».

«És una reflexió molt personal i íntima» de com s’afronta aquesta situació i on hem anat a parar com a societat, considera l’intèrpret. «Hi ha la part de responsabilitat de les institucions, però també el sentiment de culpa i tota la part humana de què passa quan una persona deixa pràcticament de ser una persona, de com mantenir en vida algú que en el fons ja no hi és», resumeix, tot afegint que El pes d’un cos «és com donar-li un micròfon als silenciats, als que no veu ningú, però que en el fons són molts, perquè hi ha molta gent que es troba en un cas similar».

Tot i el dramatisme del tema, però, l’actriu insisteix que es tracta d’un espectacle «amb molt d’humor implícit» gràcies als elements que acompanyen el text, com la música, i als personatges que la protagonista es va trobant en el seu camí: «Ella s’ho tira tot a l’esquena i té la sort de trobar-se amb un zelador, interpretat pel Quim Àvila, que és d’aquesta gent que a vegades et trobes a la vida i t’ajuden a fer la pena molt més lleu».

La reacció del públic

Escrit abans de la pandèmia, El pes d’un cos és un d’aquells projectes que va haver-se d’aparcar un temps per la pandèmia. Finalment, ara ha vist la llum amb producció del Teatre Nacional de Catalunya, el Centro Dramático Nacional i Velvet Events i després de començar gira fa uns dies, farà a Salt la seva estrena a la demarcació.

Per Marull, aquestes primeres funcions amb públic han estat «molt emocionants per veure la reacció de la gent». «Ens ha xocat, perquè ens hem trobat espectadors que es pixaven de riure. Sabíem que hi havia molt d’humor, sobretot humor negre, però no ens esperàvem que riguessin tant, semblava que estiguéssim fent una comèdia!», bromeja, tot i que afegeix que també hi ha moments durs i emotius.

En acabar la funció a Salt, el públic assistent podrà gaudir d’una trobada amb la companyia dinamitzada per Jordi Garcia.