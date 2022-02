Ni passaport de vacunació, ni mascaretes, ni distanciaments: el Cruïlla Barcelona apunta a una edició del 2022 en la qual reprendrà plenament el pols després de dos estius anòmals, i per a això posa el focus en un acte precís, el ball, tan restringit durant la pandèmia. Serà «un Cruïlla perquè la gent pugui ballar», va destacar ahir el director del festival del Fòrum, Jordi Herreruela, i aquí resulta significativa l’aposta per figures de l’àmbit llatí, amb Rubén Blades i Juan Luis Guerra afegint-se al cartell a la seva franja més alta, que conviuran amb fitxatges de l’àmbit pop anglosaxó, com Jack White i Duran Duran.

Després d’incomptables setmanes observant l’evolució de la sisena onada vírica, el Cruïlla destapa el cartell després d’entreveure «els primers rajos de llum» que auguren, tot i que amb totes les cauteles, l’horitzó d’un estiu viable per als grans festivals. La programació recupera el seu format de quatre jornades, del dimecres 6 de juliol al dissabte 9. Brilla entre l’oferta aquesta nit llatina d’alta volada, dissabte, amb un concert, únic a Europa, de Rubén Blades, amb la Roberto Delgado Orquestra, celebrant els seus clàssics i compartint cartell amb Juan Luis Guerra i el seu grup 440.