Skatalà, la mítica banda catalana d’ska, torna als escenaris coincidint amb el seu 35è aniversari i participarà en la nit de ritmes jamaicans que el festival Ítaca organitza a Palafrugell a principis de juny. Coincidint amb les Festes de Primavera, el certamen organitza tres nits de música i festa del 3 al 5 de juny amb Skatalà com a cap de cartell.

La banda oferirà a Palafrugell l’únic concert d’aquest estiu a les comarques gironines el 3 de juny, compartint cartell amb The Penguins, que presentarà a Palafrugell dos nous treballs: 4 notes d’amor(t), amb composicions pròpies de clar tall soul-pop britànic i Jamaican Sessions, la seva particular versió d’artistes caribenys com John Holt, Peter Tosh o Jackie Opel. Completa aquesta nit jamaicana la banda gironina Kumbara.

El 4 de juny, el festival acollirà l’estrena a les comarques gironines del nou disc de Doctor Prats, un quart treball discogràfic que el grup ha anat coent a foc lent durant la pandèmia. Tot seguit, la música urbana prendrà l’escenari de l’Ítaca palafrugellenc amb les actuacions de 31 FAM i la gironina Tramma, el pseudònim de Marta Romeu.

Tancarà l’Ítaca Palafrugell l’Orquestra Maribel el 5 de juny.

Les entrades per aquests concerts -i pels altres artistes ja anunciats, com Goran Bregovic o Maria Arnal i Marcel Bagés, per exemple- es poden comprar al web del festival.