L’editorial empordanesa Llibres del Segle continua amb la recuperació de la poesia de l’escriptor Boris Vian, pràcticament inèdita en català. Després de la traducció de No la voldria dinyar, l’escriptor i traductor Lluís-Anton Baulenas i el segell gironí tornen a fer tàndem a Poemes inèdits. Es tracta d’una sèrie de poemes de Vian que inicialment no estaven destinats a formar part de cap recull, sinó que es van publicar de forma esparsa en diverses publicacions i que l’amic de l’escriptor, Noël Arnaud, va recopilar per incloure’ls al volum Cantilènes en gelée.

«Cadascun a la seva manera, no deixen de ser una part del trencaclosques de la vida i obra de Boris Vian», diu Baulenas, que els defineix com «una muntanya russa d’emocions, de melangia i de desesperança, d’esperança en l’amor com a element salvador enmig d’un món estrany, injust, hipòcrita, que ell retrata segons li surt, amb cruel ironia i sarcasme o, al contrari, directament, sense embolics, insultant». «Tot, pura tensió vital», resumeix sobre l’obra poètica de Vian, a qui es coneix sobretot per les seves novel·les, però que també va ser trompetista de jazz, enginyer, inventor o cantautor. Ahir, dins la programació del festival Ara Poesia de Girona, Baulenas, acompanyat per Pau Mainé a la guitarra, va mostrar aquest vessant poètic de Vian en el cabaret literari Manual de supervivència. Homenatge a Boris Vian. L’espectacle, amb dramatúrgia de Baulenas, comptava amb les melodies d’Oriol Tramvia i Pau Mainé i les il·lustracions de Miquel Zueras.