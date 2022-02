El cicle de cinema Cinc, que programa pel·lícules infantils doblades al català, torna aquest febrer i març a les sales de cinema de tot el país. Entre els divuit municipis participants en la iniciativa del Departament de Cultura per fer créixer l’oferta i el consum de cinema infantil en llengua catalana hi ha Olot, Figueres, Girona, Blanes, Platja d’Aro o Ripoll, per exemple. S’hi projectaran films com Peter Rabbit 2, El nadó en cap: Negocis de família o D’artacan i els tres gosqueters.