Pedro Burruezo s’acosta de nou a al-Andalus en el seu darrer disc amb Nur Camerata, titulat al-Majnún, és a dir, «el boig». al-Manjún. La petjada andalusina és un compendi de peces inspirades en el món d’al-Andalus, a més de cançons tradicionals andalusines interpretades sota nous prismes. «Em considero un morisc que beu de les fonts antigues per construir un discurs completament contemporani», explica Burruezo, que aquest dissabte presenta el disc a l’ermita de Sant Amanç de Sant Feliu de Guíxols.

El músic ganxó, que recentment ha actuat a la Universitat de Postdam, reivindica el llegat andalusí: «A Catalunya la petjada andalusina també és molt gran, però no tothom la veu ni la vol veure. També passa a la resta de l’estat». «El missatge de poetes com Ibn Arabi és atemporal, universal i totalment necessari per al nostre temps, on la nostra societat es va desfent mica en mica», diu. «A Catalunya va haver figures com Abu Baker de Tortosa, que quasi ningú coneix. Jo vaig trobar-me amb aquest personatge històric català tocant al Caire, on sí que el recorden», apunta el músic guixolenc, que ha actuat arreu d’Europa i els països àrabs.

En el concert a Sant Amanç, «pràcticament en acústic», Burruezo estarà acompanyat per la Nur Camerata en format sextet. Hi ha prevista una petita col·laboració de Miguel Donaire en una peça que barreja el flamenc i la música àrab i l’estrena, entre d’altres peces, de La sardana de la Jamila, una sardana morisca.

A més, el dia del concert a Sant Feliu de Guíxols el grup enregistrarà un videoclip de la cançó Leylum adyib per a la promoció del disc, editat per Satélite K.

L’estrena d’aquest treball a comarques gironines s’inclou als Microcicles de Mascanada 6, de qui l’artista destaca la «molt bona feina de dimamització cultural que fan a Sant Feliu».