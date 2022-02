La fotògrafa Laetitia Tura presenta aquest dissabte al Museu Memorial de l’Exili (Mume) de la Jonquera l’exposició Em deixen l’exili, centrada en els últims testimonis de l’èxode republicà. Es podrà visitar fins al 10 d’abril i és un recull de fotografies que resumeixen el treball d’investigació que ha fet l’autora al voltant de la memòria de l’exili i la violència d’estat.

Segons explica Tura, «més de vuitanta anys després de la Guerra Civil, encara queda pendent restaurar el relat dels vençuts». «Les memòries de l’exili espanyol adopten formes insidioses, a mig camí entre l’amnèsia i l’excés de discursos, perquè no estan enregistrades en la memòria col·lectiva» diu l’autora d’un treball que no busca «l’objectivitat científica, sinó la restauració d’una forma sensible als camins de producció de la memòria».

Laetitia Tura, neta d’un republicà exiliat a França, investiga sobre el gener i febrer de l’any 1939, durant la retirada, quan mig miler de republicans van travessar els Pirineus i van acabar en camps de concentració improvisats a la costa del Rosselló i posteriorment, arreu de França. «Els exiliats esdevenen indesitjables, desterrats de la ciutat pel seu estatus d’estrangers. D’aquests antics camps, ara només hi ha sorra, mar i fang», explica Laeitita Tura.

La mostra se centra en tres dels personatges fotografiats i entrevistats per Tura a casa seva, tots exiliats a França després de la Guerra Civil: Pedro Peralta, Dolores Tejada i Maria-Olga Rovira.

«Alguns han passat per les seves vides amb el fantasma d’una persona desapareguda que mai s’ha trobat», diu l’artista, que també investiga i retrata rastres materials trobats a les platges i al treball d’arxiu sobre les fitxes dels internats.