Fa poc més d’una dècada es va editar una antologia disruptiva, patrocinada per l’autora Luna Miguel. Tenían 20 años y estaban locos (La Bella Varsòvia, 2011) presentava 27 poetes espanyols menors de 27 anys. Molts mai no havien vist imprès un dels seus poemes. Van néixer i es van conèixer a l’empara de les xarxes. El llibre publicat recentment Millennials. Nueve poetas es pot considerar una mena de continuació d’aquest recopilatori.

Com ens explica el seu antòleg, l’escriptor Gonzalo Torné, «la idea era seleccionar poetes nascuts entre el 1985 i el 1995, amb una trajectòria de diversos llibres, recolzada per premis o per la ratificació crítica. També era important que fossin poetes amb trajectòries originals i ambicioses. La veritat és que el llibre es podria haver ampliat, ja que encara estan sortint i consolidant veus en aquesta franja d’edat. Però considerem que era millor una selecció breu de poetes que permetés una mostra àmplia de la seva poesia», diu.

Els elegits

Millennials inclou un compendi de poemes de nou autors. «Cadascú ofereix temes, tons i referències molt variats que intenten donar rèplica a un món tan complex com és el nostre», adverteix Gonzalo.

Així, Unai Velasco (Barcelona, ​​1986), fundador de l’editorial de poesia Ultramarinos, parla de violència de gènere a Somríe, Harpo. Berta García Faet (València, 1988) escriu a LVII: «Toda depresión es topográfica. Meteoritos que laten». Luna Miguel (Alcalá de Henares, 1990) aprofundeix en la maternitat a ¿Te habrá cambiado mucho la vida, no? i Alba Flores Robla (Madrid, 1992), explora l’amor a J’ai peur de l’amour.

El també músic Xaime Martínez (Oviedo, 1993) acaba així el seu poema Después de la caída: «¡Tal vez si consiguiéramos vivir como los niños que juegan sobre un árbol caído!». Óscar García Sierra (León, 1994) ha triat títols com Greenpeace o Zara.

Els altres autors, igual d’importants, són: Àngela Segòvia (Àvila, 1987), David Leo García (Màlaga, 1988) i Vicente Monroy (Toledo, 1989).

Segons Torné, tots coincideixen en «l’ambició de dir les coses per si mateixos, d’escriure sobre el present sense renunciar a temes clàssics com l’amor, la malaltia, el cos i la mort. Són molt llegits i disposen de nombrosos recursos».

Considera que el món digital ofereix accessibilitat de lectures, relacions i presentació del seu treball. «No hi ha marxa enrere, totes les generacions poètiques es formaran a la xarxa. Aquests nou millennials són els pioners del que vindrà, o els primitius del futur».