Àngel Casas (Barcelona, 1946) assegura que el cap no li para de funcionar, «sigui a casa o a l’hospital». El periodista musical i icona de la televisió ha passat un via crucis per diversos problemes de salut els últims dos anys, però és viu per explicar-ho i ho celebra amb la publicació del llibre de relats llargs («novel·les breus», matisa ell) L’Agonia de Bakunin (Univers). Les històries que hi ha reunit són prèvies a tota aquesta mala experiència i, en general, estan impregnades de l’estil directe, irreverent i humorístic de textos anteriors de l’autor. Casas hi afegeix que els relats traspuen el seu ateisme i també «l’emprenyament» amb el món actual i amb la «petita oligarquia d’advocats, polítics i empresaris» que, diu, ens envolten. L’agonia de Bakunin conté sis llargs relats amb la característica mirada irònica d’Àngel Casas. El més llarg i que ha donat nom al llibre és una divertida història barcelonina on es veuen enfrontats el col·lectiu okupa i l’alta burgesia de la ciutat, i on no hi ha bons ni dolents. «L’única que salvo és l’alcaldessa de Barcelona, que com sempre té una solució de pa sucat amb oli però que resol el problema», deixa anar abans de remarcar que estem en el terreny de la «ficció».