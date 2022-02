Neix una nova cita artística d’estiu a les comarques gironines. L’Empordà Music Festival , organitzat per l’associació Els Voltors, portarà al camp vell de La Bisbal el proper 30 de juliol Zoo, Zzoilo, La Fúmiga, Lágrimas de Sangre i l’Orquestra Di-Versiones, a banda de dos DJ’s, Kharloss Selektah i Carles Pérez, de ràdio Flaixbac. Seran més de deu hores de música sense interrupció, des de les sis de la tarda i fins la matinada, amb un aforament màxim de 5.000 persones, i que, segons els organitzadors, «tenim ganes de consolidar, perquè ens feia gràcia muntar un festival a l’Empordà que no fos en un poble de costa». Pau Ferrer, portaveu dels Voltors, afirma que no els espanta la competència i que la seva iniciativa «busca un públic ampli i familiar, per la qual cosa hem programat grups d’estils molt diversos».

Els caps de cartell del festival seran els valencians Zoo i La Fúmiga. «Començarem, però, amb ZZoilo, que segurament mou un públic més adolescent, i anirem pujant en intensitat», destaquen des de l’organització. Zzoilo s’ha fet popular gràcies al seu hit Mon Amour amb col·laboració d’Aitana. El cartell també inclou la banda catalana de rap combatiu Lágrimas de sangre, i per tancar la festa s’ha programat, anant sobre segur, l’Orquestra Di-Versiones. Pau Ferrer detalla que al camp vell de La Bisbal també hi haurà parades de food-trucks per menjar, de tal manera que el públic «un cop sigui dins trobi tots els serveis i no hagi de tornar a sortir». El festival compta amb la col·laboració de diversos espònsors privats i també d’institucions públiques com l’Ajuntament, el Consell Comarcal i la Diputació.

Els Voltors són una associació molt coneguda a La Bisbal, que celebra els 25 anys de vida. L’Empordà Music Festival no l’organitzen per celebrar l’efemèride, però com explica Ferrer, aquest aniversari rodó sí que ha servir per esperonar-los a tirar endavant el projecte. «Quan fem una cosa hi anem amb tot, convençuts, i estem segurs que pot funcionar i consolidar-se». Les entrades ja són a la venda. Inicialment valien 20 euros pels adults (a partir de 15 anys) i 10 pels menors (entre 6 i 14). Aquest paquet ja s’ha esgotat. Ara el preu és de 22 i 12, i en unes setmanes passarà a ser de 25 i 15.

«Hem volgut posar preus populars perquè tothom pugui venir al festival. I a la barra, igualment», destaca Pau Ferrer. L’aforament del camp Vell és de 5.000 espectadors «però amb 3.500 ja ens donaríem per molt satisfets».