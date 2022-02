«És just i necessari que el primer dels Premis Literaris de Girona que vol honorar una escriptora estigui dedicat a Aurora Bertrana», deia aquesta setmana la presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana, Mariàngela Vilallonga, per anunciar la convocatòria del primer premi Aurora Betrana de traducció. Just i necessari, deia, perquè va ser un puntal en els primers anys del premi Prudenci Bertrana, l’origen dels guardons, però sobretot, per la qualitat de l’obra d’una «escriptora potent i avançada al seu temps». És, per tant, just i necessari animar a llegir Aurora Bertrana (Girona, 1892 - Berga, 1974), una autora que va destacar especialment per la literatura de viatges i la memorialística i, al mateix temps, un personatge fascinant per la seva actitud davant la vida i el seu compromís social i polític.

En els darrers anys, són diverses les editorials que ens han acostat de nou algunes de les seves obres, en alguns casos, a més, en la seva forma íntegra o tal i com els va concebre l’escriptora. Aquí va un petit exemple per mostrar que hi ha vida (i literatura) més enllà de les exòtiques cròniques de Paradisos oceànics, el seu títol més conegut. «La distingida escriptora Aurora Betrana, que tan belles pàgines ha donat a la literatura catalana parlant de la vida i dels panorames de les illes del Pacífic, ha emprès un viatge d’estudi a l’Àfrica musulmana», anunciava en portada el diari La Publicitat el maig de 1935. De fet no seria fins una mica més tard, a la tardor, que l’escriptora gironina emprendria el viatge per recórrer durant tres mesos el país de nord a sud, des del protectorat espanyol, passant pel francès, i fins a la «zona insotmesa», més enllà de l’Atles. L’editorial Rata va recuperar l’any passat les cròniques d’aquella ruta que Bertrana va publicar per primer cop el 1936 amb el títol El Marroc sensual i fanàtic després d’haver conegut ja l’èxit amb el seu primer llibre de viatges, Paradisos oceànics, fruit d’un periple per la Polinèsia. L’edició actual, però, n’ha escurçat el títol original eliminant-li l’adjectiu «fanàtic», amb l’argument que ara té unes connotacions ben diferents. A diferència d’aquella primera aventura als Mars del Sud, feta en companyia del seu marit, l’enginyer suís Denys Choffat, Bertrana, va viatjar en solitari al Marroc i recull en els textos la sorpresa que causava l’atreviment del viatge fet per una dona sola en un país exòtic i l’assetjament i la vigilància que patia per part de les autoritats colonials. «He tornat sana, estàlvia i satisfeta del meu viatge. Però els meus amics i llegidors romandran astorats i esmaperduts quan els digui que les poques molèsties i contrarietats que m’han embarassat en terra de moros no eren filles ni de la temperatura, ni de les bèsties, ni dels mals físics, ni d’homes africans, sinó dels europeus d’Àfrica», deia. Tot i que el Marroc no era llavors el país unificat que coneixem ara i que la cronista mostra l’ambient polític que es respirava a la zona, la seva atenció es fixa constantment en el paper de les «germanes musulmanes». De ploma esmolada i gran observadora, Aurora Bertrana posa el nas a tot arreu, d’un prostíbul a una representació de teatre àrab a Tetuan, passant per l’enterrament d’una santa o una presó de dones, però sempre amb la voluntat d’atansar-se «al gran misteri femení». A Entre dos silencis, l’autora gironina dona forma literària a les seves experiències després de la Segona Guerra Mundial a Étobon, un poble francès a tocar de Suïssa i França on no hi havia homes després que els nazis afusellessin la majoria com a represàlia per una acció de la resistència. La gironina el va escriure en castellà, per intentar publicar-lo, i el llibre va patir multitud d’entrebancs editorials. Finalment, va ser publicat l’any 1958 en català amb una traducció molt intervencionista de Joan Sales, i no es va editar de forma íntegra, tal com volia Bertrana, fins l’any 2019. I és que la recent edició de Club Editor, amb una nova traducció de l’original per part de Núria Sales, reuneix per primer cop les dues parts de l’obra: El poble sense homes i Presoners de guerra, la segona part de la novel·la, que descriu la vida al mateix poble després que Alemanya perdés la guerra. Del 2019 és també la reedició de La Ciutat dels Joves en què Males Herbes va recuperar el text que va ser censurat als anys 70, incloent-hi, a més, els informes i comentaris del censor. Es tracta de l’última ficció escrita per la gironina, a 79 anys, en forma de reportatge imaginari: una distopia que volia mostrar el contrast entre el vent de canvi de les noves generacions i l’enquistat règim franquista que es resistia a desaparèixer. Aquest atac al franquisme des de la ficció, evidentment, no va convèncer la censura i el text va acabar mutil·lat. L’edició de Males Herbes inclou el text sencer i un pròleg d’Adriana Bàrcia, especialista en Aurora Bertrana. També Bàrcia va ser l’encarregada, l’any 2020 de l’edició d’Avui us parlaré, un volum de la Diputació de Girona que recollia les conferències que Bertrana va pronunciar entre 1930 i 1960 a partir del originals del Fons Bertrana de la Universitat de Girona. I, qui a més de descobrir la conferenciant s’interessi també per la Bertrana contista, ho pot fer amb Peikea, princesa caníbal, i altres contes oceànics, reeditat per Tushita Edicions el 2019 després d’anys fora de circulació. Sorgit, com Paradisos oceànics, de l’aventura polinesia, és un recull de nou contes ambientats en badies paradisíaques i protagonitzats personatges amb una cultura amenaçada pel colonalisme.