«Us ho dic així de clar: el 2030 no hi haurà neu als Pirineus». Clar i contundent es va mostrar ahir «l’home del temps» més conegut de Catalunya, Tomàs Molina, al llarg d’una conversa amb la gestora cultural i periodista Cristina Valentí dins el marc de la Setmana dels Rahola, que enguany celebra la seva desena edició. La xerrada, titulada Negar l’evidència. Quan la política entra en el periodisme, va aplegar una cinquantena de persones a l’aula magna de la Casa de Cultura de Girona per a parlar sobre els efectes del canvi climàtic al nostre planeta.

Emergència climàtica, política i negacionisme. A priori, aquestes tres paraules juntes no tenen gaire sentit. Tot i això (i potser, fins i tot, malauradament), cada vegada més l’una pren sentit per culpa de l’altra. «Només fa 30 anys que parlem de canvi climàtic», declarava Tomàs Molina. De fet, el primer informe de l’IPCC (Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic) es va publicar el 1990, però no va ser fins el 2014 amb la publicació del quart informe on es va parlar amb certesa del canvi climàtic i de tots els efectes que comportava pel planeta, tal com va assegurar ahir el meteoròleg. Això, d’una banda, va fer que fins aleshores ningú es prengués seriosament la problemàtica i, per l’altra, que un cop feta certa l’evidència, ja fos massa tard per revertir-ne els seus efectes.

«Si no s’ha fet més en el passat pel canvi climàtic és perquè tampoc sabíem tantes coses, una mica com ha passat amb el Covid», va confessar Molina, al mateix temps que destacava que era important assenyalar que «en trenta-cinc anys el món del periodisme ha canviat dràsticament: abans mai es volien aconseguir resultats, i ara s’ha vist que, a través del missatge, es pot modular la societat». En aquest sentit, Tomàs Molina destacava la importància del missatge que es llança a la població a través dels mitjans de comunicació i la capacitat d’aquests per a generar una certa opinió pública. És per això que, segons el físic, «cal informar sense alarmismes, de manera senzilla, amb missatges que no espantin» per així evitar l’efecte contrari: la negació.

«A Estats Units hi ha una clara separació política entre votants negacionistes del canvi climàtic que té a veure amb la posició social i el nivell de formació», assegurava Tomàs Molina, mentre afegia que «en el món de la ciència ja quasi no queda ningú que negui el canvi climàtic». Tot i això, en les esferes polítiques aquest consens no és tan homogeni. En són un clar exemple els Jocs Olímpics d’Hivern que es volen celebrar el 2030 als Pirineus, pel qual el periodista físic va assegurar que «cal posar a la balança què és el que realment es vol fer i què interessa més», al mateix moment que advertia que aquest any «tornarem a tenir una sequera com la del 2008 i molts incendis».