Quins han estat els obstacles més grans a l’hora d’abordar aquesta edició?

No puc exagerar sobre això. La Regenta compta amb un bon nombre d’excel·lents editors i estudiosos que m’han precedit i que han investigat a fons tots els aspectes i aclarit gairebé tots els enigmes. El meu problema ha estat més aviat obrir-me pas entre tanta informació acumulada.

Va ser un llibre important a la seva vida com a lector?

Sí, sens dubte. El vaig llegir sent molt jove i recordo molt bé l’impacte tan fort que em va produir. El final de la novel·la és estremidor, i molt difícil d’oblidar.

Per què es prescindeix del pròleg de Galdós? Quins altres aspectes de la novel·la ha modificat per posar-la al dia?

L’edició que he preparat per a Alba és una edició divulgativa, eminentment servicial. No és pas una edició crítica, sinó simplement anotada per facilitar les coses a un lector corrent. No hem alterat gens el text, és clar, que es dóna en la seva integritat. Però sí que hem normalitzat la puntuació i hem adaptat als usos del present l’ocupació encara vacil·lant que fa Clarín de les cometes quan se serveix del discurs indirecte lliure, una tècnica flaubertiana que encara estava «en rodatge», per dir-ho així, a la seva època. Pel que fa al pròleg de Galdós, que és un pròleg de circumstàncies, sol·licitat per Clarín, és important des del punt de vista de la història de la literatura però molt poc rellevant per al lector actual. No tenia lloc en una edició moderna sense ínfules filològiques.

Alba Clásica sempre és una garantia de qualitat?

Per mi, sí. Té al capdavant un dels millors editors espanyols, Luis Magrinyà, que és a sobre un dels millors escriptors espanyols. Això sona a piloteig però és veritat. Per mi ha estat una alegria que Luis contempli per fi incloure a la col·lecció autors espanyols, i que hagi començat a fer-ho amb un tros de novel·la que pot competir sense complexos amb qualsevol de les publicades fins ara, traduïts d’altres llengües, ja es tracti de Zola, d’Eça de Queiroz o de Turgeniev, per només donar tres noms.

Ha descobert alguna cosa de la novel·la que el sorprengués?

A hores d’ara costa pensar en fer «descobriments» a La Regenta. Però sí que he observat dues coses. Primer, com Clarín, que escriu sota la pressió de les dates, i que no té experiència en la novel·la llarga, va adequant progressivament el seu estil, i millorant-lo, de manera que la novel·la creix en interès i qualitat a mesura que avança, denotant un aprenentatge sobre la marxa molt notable. D’altra banda, llegida des del present, la novel·la aclapara pel pes tan important que hi tenen el clergat i les creences catòliques.

Quin aspecte li interessa més? Algun punt feble?

El retrat que la novel·la ofereix de l’Espanya de la Restauració és un màster en història contemporània que contribueix a entendre moltes claus del nostre present, començant per la classe política i els seus hàbits de corrupció. En aquest sentit, la seva vigència és indiscutible. La força de la seva observació és admirable. També el sentit de l’humor. El seu punt feble potser és als primers capítols, una mica vacil·lants i toscos, com ja he apuntat. Però de seguida la novel·la agafa una empenta i una agudesa apassionants.

Aquella societat de províncies continua sent vigent?

En gran mesura sí, em temo que per desgràcia. Encara que la novel·la transcorre, com és sabut de tots, a Oviedo, el seu retrat de l’Espanya provinciana, concentrada avui a l’interior de la península, a l’Espanya buidada, continua sent vàlid. L’Espanya que vota Vox, allà i aquí, comparteix no pocs trets de la societat de Vetusta: el seu moralisme, la seva petitesa de mires, la seva caspa.

uè pot aprendre un lector jove de La Regenta?

Moltíssim. D’entrada, això mateix que he observat abans i que potser constitueixi la principal dificultat de la novel·la per a aquest lector jove: la presència aclaparadora que va tenir -i, segons on, segueix tenint- a la vida espanyola del clergat i de les seves jerarquies, la religió catòlica. L’anotació ha estat especialment sensible sobre això. Calia procurar al lector jove pistes bàsiques sobre el significat de tants objectes, de tants ritus dels que amb prou feines cal pensar que tingui notícia. De fet, mentre rellegia la novel·la no deixava de preguntar-me com podia llegir-la i comprendre-la un lector que no ha rebut cap instrucció religiosa, ni sap res de la litúrgia catòlica ni dels seus sagraments. És tot un món de sotanes que avui li pot semblar a aquest lector enormement estrany, exòtic, marcià. Treure el cap a aquest món, i apreciar el pes que ha tingut i que en certs llocs segueix tenint, constitueix tota una raó per recomanar la lectura de la novel·la.