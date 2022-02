La promotora musical Clipper's Live SL, organitzadora del Festival de Cap Roig, és l'empresa que opta a organitzar el Festival Jardins de Pedralbes, fins ara organitzat per l'empresa Concert Studio, segons publica el digital Crònica Global. A principis de febrer, l'Ajuntament de Barcelona va rebre un requeriment d'un bufet d'advocats en el qual s'exposava que un client seu sol·licitava l'espai en les mateixes dates en les quals se celebra la mostra musical, juny i juliol, a partir d'aquest 2022, per a dur a terme un altre festival. «No figura el nom del client i no és necessari que figuri», van informar llavors fonts municipals. El requeriment 'anònim', que no especificava cap projecte, va obligar a convocar un concurs públic que garanteixi la lliure concurrència. El consistori espera poder concedir al març l'ús dels jardins a l'empresa triada, sigui Concert Studio o la que s'ha postulat per organitzar una nova mostra.

El passat 15 de febrer es va tancar el termini per a presentar al·legacions i ja s'ha obert el termini de presentació de projectes. En el document del Butlletí Oficial de la Província d'aprovació definitiva de les bases per a la cessió de l'ús dels Jardins de Pedralbes, figura que l'empresa Clipper's Live SL va presentar al·legacions a les pliques, que van ser rebutjades. Tanmateix, això posa en evidència l'interès d'aquesta promotora en el concurs. Una portaveu de Clipper's Live consultada per Crònica Global ha admès l'interès per l'esdeveniment, però ha assenyalat que «no presentarà cap projecte per a l'edició de 2022, pel poc temps de termini» disponible, ja que a hores d'ara el cartell d'enguany està pràcticament tancat. Efectivament, Concert Studio ja té aquesta edició en marxa i les entrades a la venda. De fet, el Festival Jardins de Pedralbes ha venut ja més de 30.000 entrades dels 17 concerts programats per a aquest estiu, entre ells els de Patti Smith, Madness, The Beach Boys, Alan Parsons Live Project o Il Divo. Actuacions subjectes a gires programades amb molts mesos, anys fins i tot, d'antelació, sobretot considerant les inclemències del lapse pandèmic, període en què Pedralbes ha continuat celebrant-se adaptant els aforaments als protocols. El concert inaugural, de James Blunt (7 de juny 2022), es va signar el 2019. Clipper's Live, empresa de Juli Guiu, vicepresident del FC Barcelona, té una àmplia trajectòria en l'organització de concerts, començant pel Festival de Cap Roig, una de les cites emblemàtiques de l'estiu a Catalunya.