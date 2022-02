La vuitena edició del festival Mot trepitjarà territori amb l’estrena de rutes literàries per apropar-se a les figures de Maria Àngels Anglada i Josep Pla a través dels paisatges dels Aiguamolls de l’Empordà i Llofriu. El festival literari de Girona i Olot se celebrarà del 17 al 26 de març i girarà aquest any entorn de la ruralitat amb les aportacions d’una quarantena d’autors participants, com Yan Lianke, Elicura Chihuailaf o Eva Baltasar, que s’afegeixen als ja anunciats Fernanda Melchor, Toni Sala o Xuan Bello.

Les comissàries del festival, Maria Bohigas i Roser Vernet, destaquen l’auge de la cultura que aborda la vida més enllà de les ciutats, posant com a exemple el triomf d’un film com Alcarràs de Carla Simón a la Berlinale. Bohigas detalla que han preparat un programa que vol reflectir «que el món rural no és un», acostant-se a totes les seves contradiccions.

D’entre les noves incorporacions al programa, destaca el xinès Yan Lianke, que al costat de la gallega Olga Novo, serà l’únic autor que no participarà fisicament al festival sinó de forma virtual, i el poeta mapuxe Elicura Chihuailaf. Completen l’apartat internacional Selva Almada, Fernanda Melchor i Paolo Cognetti. En l’espanyol, Novo, a més dels ja anunciats Xuan Bello i María Sánchez, conformen una llista en la qual s’inclou també Miren Amuriza i la literatura en català estarà representada per autors com Jordi Arnan, Eva Baltasar o Llucia Ramis després que s’haguessin avançat presències com la d’Anna Ballbona o Francesc Serés.

El Mot començarà a Olot el 17 de març amb la conversa Història i memòria d’un paisatge, entre Joan Francesc Mira i Joan Nogué i La Tierra vive y en ella la sangre de los antepasados, amb Elicura Chihuailaf i Txalo Toloza-Fernández. El 18 de març, hi haurà la conversa Lliures i assilvestrats que reunirà Miren Amuriza, Carles Belda i Jordina Biosca, i Esborrar del mapa que posarà en diàleg Yan Lianke, Manel Ollé i Ricard Planas. El dissabte al migdia se celebrarà el Ver-Mot, una trobada literària al voltant d’un vermut a l’aire lliure, amb Miquel Martín i Serra, Maica Rafecas i Llucia Ramis i, a la tarda, hi haurà les converses Convocant l’esperit de Víctor Català entre Núria Bendicho, Carlota Gurt i Mita Casacuberta, i Un conreu d’imaginaris amb Selva Almada i Anna Guitart.

El 24 de març el Mot es traslladarà a Girona. Començarà amb la conversa On és el centre del món?, entre Xuan Bello, Olga Novo i Eva Vàzquez, i continuarà amb Eren bruixes?, que comptarà amb Fernanda Melchor i Brenda Navarro. El 25 de març serà el torn d’Anna Ballbona, Ramon Mas i Adolf Beltran amb la conversa El bosc i el polígon i Teresa Ibars, María Sánchez i Rosa Cerarols parlaran sobre Heretar la terra. El 26 de març hi haurà el Ver-Mot, amb Toni Sala, Francesc Serés i Joan Todó moderats per Montserrat Serra. A la tarda es podran escoltar les converses A pasturar entre Eva Baltasar, Gabi Martínez i Àgueda Vitòria i Muntanyes regalades entre Paolo Cognetti i David Guzman.

El pròleg

El Pròleg del Mot són unes trobades de proximitat amb el públic per explicar amb profunditat els continguts de totes les converses i fer recomanació dels llibres pels quals els diferents autors participen al festival. Aquest any, a més, el pròleg es complementarà amb una conversa que també girarà entorn a la temàtica del festival per anar fent boca. Concretament, dues converses sobre literatura i oralitat, ja que en el món rural és especialment important la literatura oral.

El pròleg a Olot serà el dijous 10 de març i Pep Divins i Raül Garrigasait oferiran la conversa El lloc cria les paraules. A Girona serà el dia 11 de març i es podà escoltar L’escriptura a la vinya a càrrec de Jordi Arnan, Pep Coll i Montserrat Serra.

Les converses seran presencials i gratuïtes, però cal agafar plaça al web del Mot. A més, també es podran seguir en línia.