La degana de les lletres catalanes, l’escriptora Teresa Juvé, acaba de publicar una nova novel·la als 101 anys, Morts al peu del Reial Alcàsser, que forma part de la saga de gènere negre protagonitzada per Jaume Plagumà, una mena de governador del segle XVI que treballa a la cort del rei. Tot i alguns problemes de mobilitat, Juvé segueix escrivint a la seva casa d’Esclanyà, al Baix Empordà.

El nou llibre, que ha editat Meteora, coincideix amb la clausura de l’Any Teresa Juvé, que la Generalitat ha celebrat pels cent anys de vida de l’autora, nascuda el 7 de febrer del 1921 a Madrid, filla de pare català i mare madrilenya, i que va estudiar a la Institució Lliure d’Ensenyament i uns anys després a l’Institut-Escola Ausiàs March de Barcelona.

A la capital catalana va viure la Guerra Civil i, en acabar el conflicte bèl·lic, es va exiliar a Tolouse (França) amb la seva família, va ser enllaç de la Resistència francesa i, uns anys després, es va casar amb el polític català Josep Pallach, amb qui es va establir a París, on es va llicenciar en filologia i literatura comparada. El seu editor Jordi Fernando explica que Juvé va posar el punt i final a la seva nova novel·la a finals del 2021, un any en què també es van publicar dues obres seves, El degollador de Vallvidrera i La ruta de la mort.

De la nova novel·la destaca el fet que, per primera vegada, Plagumà es desplaça fora de la circumscripció catalana, on només pot exercir el càrrec reial, per anar fins al Madrid de finals del segle XVI, juntament amb el jutge Pere Joanola i el fidel criat Simó, per assistir al casament de la filla del comte d’Almenar. En una ciutat que Felip II acaba de convertir en capital, Plagumà, que és el padrí de noces de la núvia, es trobarà que haurà de resoldre el que sembla un cas d’assassinat múltiple a la cort espanyola, sense tenir l’empara de la jurisdicció, ja que el seu càrrec únicament el pot exercir a Catalunya.

Fernando destaca que Juvé «dibuixa un Madrid post-renaixentista, del Segle d’Or de les Lletres, encara una mica primitiu, però amb algunes característiques que poden recordar a l’actual, ja que hi ha gent que fa lluïment dels diners que acaba d’arribar d’Amèrica, quan fa tot just cent anys del seu descobriment». A la nova capital, prossegueix, «n’hi ha que s’han enriquit amb el descobriment, cosa que comença a notar-se a la vida quotidiana, amb problemes que allà són molt importants, encara que per a la resta del món no ho siguin». Alhora, Juvé mostra com es comencen a crear grans finques amb animals i plantes provinents d’Amèrica i com «s’està començant a formar la cort del rei». Tampoc òbvia que el Real Alcázar va ser el primer palau reial que es va construir a Madrid, quan Felip II va decidir que fos capital, i que el seu origen era una fortalesa àrab, fins a acabar sent el Palau d’Orient.

Jordi Fernando comenta que l’escriptora, malgrat alguns problemes de mobilitat, segueix escrivint a casa seva, a Esclanyà, on es va establir en morir el seu marit, i on continua sola, amb l’ajuda d’una dona unes hores al dia, i les periòdiques visites de la seva filla, que viu a França. Presidenta d’Honor de la Fundació Josep Pallach i posseïdora de la Creu de Sant Jordi des de l’any 2010, Teresa Juvé va quedar finalista del Premi Nadal el 1963 amb la novel·la La charca en la ciudad, que acabaria publicant a Argentina.

Va tornar definitivament a Catalunya l’any 1970, on va ser professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​i on ha escrit al llarg de les darreres dècades diversos llibres sobre la memòria dels exiliats i la sèrie de novel·les protagonitzades pel portaveus del rei, Jaume Plagumà