El Black Music Festival s'acosta una mica més a la normalitat i, després de dues edicions marcades per la pandèmia, recupera una de les activitats que més públic congrega, el Black Music Pícnic. Serà el 27 de març al parc del Migdia, amb les actuacions de Dàmaris Gelabert, la Black Music Big Band i The Black Barbies. Aquesta activitat familiar, que és gratuïta, no s'havia pogut celebrar des de l'any 2019, pel que és un símptoma més del retorn a l'activitat prepandèmica.

El festival tindrà lloc del 4 al 27 de març i comptarà amb caps de cartell internacionals com la francesa Zaz, que presentarà Isa, el seu acabat de publicar cinquè disc amb totes les entrades exhaurides; el guitarrista nordamericà Cory Wong, conegut col·laborador de la banda Vulfpeck o la seva compatriota Gisele Jackson, que actuarà amb The Shu Shu's Trio revisitant clàssics del soul. Per altra banda, la programació del vintè aniversari també destaca pels concerts dels valencians Zoo, també han exhaurit totes les entrades i els madrilenys Morgan, que estrenen el seu nou dicsc The river and the stone a comarques gironines.

El cartell del Black Music Festival 2022, que s'ha anat anunciant en els darrers mesos, també compta amb Xarim Aresté, Queralt Lahoz i Joana Serrat i clàssics i nous talents del blues i soul de casa nostra com A Contra Blues, The Secret Investment & Company, La Soul Machine i Last Livin' Souls. El festival també acull una nit centrada en el talent d'arrel africana amb els concert de Moonlight Benjamin i Laye Kouyaté. I, com és habitual, un espectacle marca de la casa amb la Black Music Big Band que en aquesta ocasió reviurà els clàssics de Red Hot Chili Peppers.

Els parcs de la ciutat de Girona i els espais a l'aire lliure agafen protagonisme i, a més del pícnic, hi ha prevista la jornada de música reagge i soundsystem amb Dapatch, The Cabrians, F.E.M & The F.A.M. i Rise Up Sound; la jornada de cultura urbana "Hip Hop al Parc" amb Doble & Hugh Sound i Vinnie Kairos; el concert de la Black Music Big Band Junior a la Plaça de la Vila de Corçà; la "Silent Black", una discoteca silenciosa itinerant pel Barri Vell de Girona.

Amb motiu del vintè aniversari del Black Music Festival, s'han organitzat algunes accions especials. Per una banda, la inauguració de l'exposició a la Galeria Dual de Girona Black Music Colors, que compta amb l'art dels artistes plàstics Josep Ministral, Guillermo Martí Ceballos, Joanic Geniut i Pau Morales. En la mateixa línia, hi haurà una altra exposició col·lectiva de fotos dels 20 anys del festival, del 22 de febrer al 25 de març, al Claustre del Centre Cultural La Mercè. I també el Black Music Quiz, una activitat lúdica per descobrir i aprendre sobre les músiques d'arrel afro-americana i els vint anys del Black Music Festival i que es farà a l'Ateneu 24 de juny de Girona.