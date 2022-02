Pep Prieto, Isaki Lacuesta, Imma Merino i Àngel Quintana van tancar ahir al vespre a l’Auditori Gran de la Biblioteca Pública Carles Rahola de Girona, la X Setmana dels Rahola, amb «Un debat de pel·lícula», una conversa distesa al voltant del passat, el present i el futur dels crítics. Va obrir la vetllada Pep Prieto, qui va assenyalar que l’ofici «té un punt d’antipàtic». «Quantes vegades haureu sentit allò de ‘si al crític li agrada, a mi no m’agradarà’. És un ofici que va evolucionant i mai en sabràs prou» va reblar el col·laborador de Diari de Girona.

Isaki Lacuesta, que fa tot just una setmana presentava a la Berlinale el seu darrer film, Un año, una noche, va rememorar els seus inicis com a crític cinematogràfic al mateix rotatiu. «Quan em tocava fer una crítica sobre una pel·lícula molt dolenta, acostumava a parlar d’altres coses» va asseverar. El cineasta gironí també va recordar com tot sovint aprenia sobre cinema fent una crítica. «A vegades mirava una pel·lícula i no en sabia gairebé res. Però em passava el cap de setmana llegint crítiques de l’Àngel o l’Imma, entre d’altres. Fins i tot anava a la Biblioteca per aprendre coses i, al final, explicava a la meva crítica tot un munt de coses que acabava d’aprendre».

Al seu torn, el catedràtic d’Història i Teoria del Cinema de la Universitat de Girona Àngel Quintana va confessar que, al seu parer, exercir aquest ofici no deixa de ser una forma de «rendibilitzar una afició». Quintana va recordar que, quan ell va començar, «la crítica era com un petit espai de llibertat» enfront de l’amenaça que era la publicitat. «Hi ha un cert periodisme que publicita les pel·lícules, però la crítica és una altra cosa: és la llibertat de poder explicar pel·lícules», va afegir. «Amb el temps m’ha agradat més veure la crítica com un espai d’opinió, d’anàlisi. Per mi no hi ha obres mestres. M’agrada pensar el que veig i més que fer crítiques, fer teories» va sostenir.

Per la seva banda, la periodista i crítica de cinema a El Punt-Avui Imma Merino, es va referir a la incoherència que suposa actualment per a molts crítics, el fet de recomanar sempre que la gent vagi a les sales de cinema a veure les pel·lícules en pantalla gran, quan molts d’ells ho acaben fent a través d’una pantalla petita, després de rebre un enllaç, per la «immediatesa». «En general es vol que les crítiques es publiquin abans de l’estrena» va afirmar Merino, que va recordar que en els seus primers passos en aquest ofici, les crítiques es publicaven uns dies després que s’haguessin estrenat.

La crítica en l’era digital

Sobre els grans canvis que l’ofici ha viscut, Pep Prieto va defensar la necessitat de tenir en compte el relat. «Hi ha una diferenciació entre crítica i divulgació. Ara tenim una nova generació que intenta dotar de relat el cinema» va exposar Prieto, que va posar com a exemple el fenomen de la factoria Marvel, que amb pel·lícules com Spiderman, aplega un munt d’espectadors que mai han arribat a llegir els còmics.

Isaki Lacuesta es va mostrar crític amb la falta d’ambició, tenint en compte l’avenç de les noves tecnologies. «Es pot apostar molt més pel món interactiu, però no s’acaba de fer. Totes les possibilitats que ara mateix tenim al nostre abast no s’estan aprofitant prou». Imma Merino va destacar que, en comparació amb els seus primers anys exercint l’ofici, ara hi ha moltes més dones. Merino també va afirmar, sobre el present que viu l’ofici, que «ara mateix, hi ha més crítica que mai, l’altra cosa és qui la llegeix». «Algunes d’aquestes crítiques potser només les llegeixen persones que també fan critiques» va afegir.