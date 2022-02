El periodista i historiador de l’art Marc Girona i la Llibreria Etcètera de Barcelona són els guanyadors del XI Memorial Pere Rodeja. El guardó que homenatja el llibreter gironí Pere Rodeja i Ponsatí s’entregarà aquest dissabte a la tarda a Girona.

El jurat del guardó ha aplaudit l’espai radiofònic de Giró per la difusió de la literatura i el seu entusiasme «encomanadís», amb una forma «absolutament innovadora» de parlar de llibres. En destaquen la gosadia de dur a la ràdio comercial «un espai per la difusió de la literatura, de grans llibres, i, alhora, per a tothom, per a tota mena de públics, de manera planera, amb simpatia». «Un exemple a seguir, a ser agosarats», afegeix el jurat, format per Anna Guitart, Anna Vilanova, Ester Pujol, Rosana Lluch i Guillem Terribas, amb Marià Marín, actuant de secretari amb veu.

Pel que fa al reconeixement a llibreries, en aquesta ocasió ha recaigut en la Llibreria Etcètera de Barcelona per una llarga història que ha «regalat al Poblenou farcida d’una activitat contínua i d’una enorme capacitat de reinvenció». Consideren que té «personalitat» i representa la feina «permanent» que crea comunitat i dóna caràcter al seu entorn, en aquest cas al barri del Poblenou.

«A la Xon i l’Àlex els defineix la capacitat de treball, la gran implicació que hi posen i l’aposta per dur els grans autors més enllà dels llocs cèntrics», assegura el jurat.