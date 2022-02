El Grup Enderrock vol arrelar a Girona i, a més de la gala d’entrega dels premis Enderrock a l’Auditori, pretén ser un aparador el panorama musical local i organitzar activitats en diferents espais de la ciutat. «No volem que Girona sigui capital de la música per un dia, sinó tenir-hi presència tot l’any», diu el director editorial del grup, Lluís Gendrau.

Per primera vegada, la gala que se celebrarà el 3 de març inclourà també una festa posterior al Palau de Fires que, segons Gendrau, servirà com a espai de retrobada del sector després de dos anys de pandèmia i de plataforma per a talents emergents. Quatre artistes hi oferiran un petit tast dels seus treballs, entre ells els gironins Pol Bordas i Tramma.

El compromís adquirit entre l’Ajuntament i el Grup Enderrock, però, no acaba aquí, ja que s’han previst quatre accions vinculades a La Marfà - Centre de Creació Musical. En primer lloc, el Premi Enderrock 2022 de la crítica al Millor disc de l’any, La mateixa sort del grup d’Espolla La Ludwig Band, serà el disc protagonista de la propera edició del cicle Sessions LP organitzat per La Marfà. En segon lloc, una de les coproduccions musicals en què participa La Marfà s’estrenarà a la propera edició de la gala dels Premis de la Música Catalana i, a més, els dos artistes guardonats amb el Premi Enderrock d’Honor i a la Trajectòria 2022, Falsterbo i la Companyia Elèctrica Dharma, respectivament, oferiran al juny xerrades a la biblioteca Salvador Allende de Girona per parlar al públic gironí sobre els seus cinquanta anys de carrera. Finalment, la revista Enderrock farà una conferència a la Universitat de Girona (UdG) sobre música i mitjans de comunicació. Gendrau confia que tingui continuïtat, per convertir la UdG en un «espai de reflexió musical».

Premi Joan Trayter

D’altra banda, Gendrau ha anunciat aquest dimecres que l’impulsor del pop metafísic Jordi Matas rebrà el premi Joan Trayter a millor productor. El guitarrista i productor d’Esparraguera, que ha treballat amb músics com Ferran Palau o El Petit de Cal Eril, rebrà el premi que Enderrock concedeix en homenatge a l’enginyer de so i fundador dels estudis MusicLan d’Avinyonet de Puigventós i que va morir fa 20 anys.

Els seus pares han explicat que volen penjar a la xarxa el concert d’homenatge que es va fer fa deu anys a Figueres i que estan treballant amb l’ajuntament d’Avinyonet per organitzar activitats commemoratives a la primavera.