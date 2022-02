El més d’un centenar de cantaires d’El Cor Canta estrenaran divendres a l’Espai Ter de Torroella de Montgrí la Missa per la pau del compositor Salvador Brotons. Es tracta de la primera obra que la formació encarrega a un compositor contemporani, i la interpretaran amb la soprano Irene Mas de solista.

Acompanyat dels músics de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, El Cor Canta porta a Torroella de Montgrí la seva quarta producció, Crescendo, que a més de la Missa per la pau inclou la Simfonia per a cordes n. 8 en do m de William Herschel, músic i astrònom que va passar a la història com a descobridor del planeta Urà, l’any 1781, i La lluna d’Ian Shaw, una altra obra d’estrena basada en el poema de Jacint Verdaguer.

La lluna va ser la guanyadora del segon Concurs Internacional El Cor Canta de composició d’obres per a cor i orquestra.