Es compleix avui, 23 de febrer, el vuitantè aniversari de la mort de Stefan Zweig i la seva segona esposa Lotte el 1942, a Persèpolis (Brasil), on havien arribat després d’un enrevessat laberint de fugides, països, exilis i renúncies de tota mena. Tots dos van ingerir barbitúrics en ficar-se al llit la nit anterior, i els seus cossos, ja rígids, van ser trobats moltes hores després per la seva assistenta, sorpresa que triguessin tant a aixecar-se. A la senzilla habitació va deixar acuradament ordenats manuscrits sense publicar, instruccions, vint cartes a amics i familiars, i, a sobre de la tauleta de nit, un document fonamental: una breu carta de comiat escrita en alemany del seu puny i lletra, però titulada Declaraçao, i en què Zweig explica al món les raons del suïcidi. Aquest famosíssim text diu el següent:

«Abans que jo, per lliure voluntat i en plena possessió dels meus sentits, abandoni la vida, em sento obligat a complir un darrer deure: agrair des del més íntim a aquest meravellós país, Brasil, que m’hagi ofert a mi i a la meva obra un lloc tan magnífic i acollidor. Cada dia passat aquí hi ha contribuït a estimar més aquest país, en cap altre lloc hauria desitjat reconstruir la meva vida de nou, després que el món del meu propi idioma es va esfondrar i la meva llar espiritual, Europa, es va autodestruir. Però després de fer els seixanta fan falta moltes forces per començar totalment de nou. I les meves estan esgotades per tants anys d’errar sense pàtria. Per això considero millor tancar en el moment oportú i amb actitud dreta una vida en què el treball intel·lectual i la llibertat personal m’han donat les alegries més grans i em semblen el més gran bé d’aquesta terra. Salutació a tots els meus amics! Tant de bo arribin a veure l’aurora després d’aquesta llarga nit! Jo, excessivament impacient, m’avanço a tots ells!».

Tota aquesta desfondada etapa final és un immens riu amazònic ple de derivacions i afluents que no podem navegar aquí per raons d’espai. Els esdeveniments dels seus últims dies de vida són plens de dades contradictòries, aspectes sense aclarir i misteris per explicar, com es pot comprovar en un documentat llibre d’Alberto Dines, publicat en portuguès i traduït anys després a l’alemany.

Però aquesta dramàtica i novel·lesca història no acaba amb aquest punt final, sinó que aconsegueix el seu apogeu anys després. Al maig de 2020 el Frankfurter Allgemeine Zeitung publica un article de Robert Schild en què s’explica la sorprenent història d’aquesta Declaraçao. Això és, segons el seu autor, el que va passar.

El 1935 un jueu alemany fabricant tèxtil a Stuttgart, Philipp Weil, recomana al seu fill, Friedrich, que, vist el negríssim panorama que estaven prenent els esdeveniments alemanys, emigri al Brasil amb la seva dona. Així ho fan, establint-se a Rio de Janeiro, on contacten amb un fabricant de teixits de Persèpolis. Poc després Friedrich s’hi associa i funden en aquesta ciutat una empresa. A continuació el fill porta a Brasil a la seva germana, pares i sogres. Friedrich era des de petit un fervorós lector de Zweig i tenia la costum de regalar als amics brasilers traduccions portugueses de les seves obres. Cap al tard del 23 de febrer de 1942 truquen a la seva porta. És el veí de davant, el Comissari Jose de Morais Rattes, qui porta a la mà una carpeta. Aquest li explica que, unes hores abans, havien trobat morts al seu dormitori a Zweig i la seva dona. I que, a la tauleta de nit, hi havia un text manuscrit en alemany titulat Declaraçao. El Comissari prega al seu veí que faci el favor de traduir-li el text al portuguès perquè no entenen el que diu.

Després de traduir-lo, el Comissari agraeix el favor a Weil i aquest, llavors, prega a l’oficial que, després de tancar-se la investigació, li lliuri el manuscrit, ja que seria per a ell el regal més valuós de la seva vida. El Comissari respon que això no és possible perquè per motius legals el document ha de romandre almenys trenta anys a l’Arxiu Estatal. Però que, passat aquest temps, li donaria el manuscrit si ho vol. I així van quedar les coses.

Sorprenentment, a finals de febrer de 1972 Weil rep una misteriosa trucada d’un desconegut que assegura tenir la Declaraçao. I l’informa que vol vendre-la. Al principi, l’empresari pensa que és una broma. Però, pocs dies després, el desconegut torna a trucar i li indica que li pot enviar una foto del document, que serà seu per 10.000 dòlars. Weil pensa que, per sentit del deure, per caràcter i per altres raons, qui li truca no pot ser el llavors Comissari Morais Rattes, de qui no en sap res des de fa anys, però que mentrestant s’ha convertit en un conegut jutge al Brasil. Dedueix que el desconegut ha de ser un dels policies participants a la causa. Weil regateja una mica el preu, i el desconegut li demana trobar-se a el bar de l’elegant Hotel Serrador de Rio de Janeiro complint dues condicions: que porti els diners en un sobre gran i que s’assegui en una taula al fons fosc del bar.

Weil segueix les instruccions. Aviat apareix un home amb molta barba i unes enormes ulleres negres. El desconegut, o el missatger, comprova el sobre dels diners, mentre Weil comprova l’autenticitat del manuscrit que havia traduït trenta anys abans. Resolt tot, cadascú se’n va per la seva banda, i Weil, dues hores després, guarda l’anhelat document a la caixa forta de casa seva. Aquest empresari treballa encara molts anys. En aquest temps la seva alegria més gran consisteix a ensenyar als seus convidats i amics de confiança la carta manuscrita de Zweig i narrar com li havia arribat a les mans. L’any 2000 mor, i se suposa que la carta seguia a la família.

Però al gener del 2020, Stefan Litt, responsable de Ciències Humanes de la Biblioteca Nacional de Jerusalem, escriu a l’autor de l’article del Frankfurter Allgemeine Zeitung comunicant-li això: «La carta de comiat de Zweig la rebem el 1992 com a donació de Friedrich Weil de Petròpolis. Va donar la valuosa peça en record dels seus familiars Philipp i Helene Weil [els seus pares], així com de Adolf i Flora Emrich. Aquest és un dels més valuosos documents de la nostra col·lecció, no precisament pobre en tresors, i la figura de Zweig és una de les més valorades i per això ocupa lloc preminent a la nostra Biblioteca».

I allà «descansa» fins avui el famosíssim document després de mil peripècies, amb les últimes lletres escrites per Zweig. Aquest final a Brasil, on reposa, no és més que un dels milers i milers de destins tràgics d’escriptors i intel·lectuals jueus de l’època (J. Roth, Broch, Benjamin,…), fugits d’Alemanya i que van veure esfondrar-se les seves vides i van suportar tragèdies indescriptibles, i per a ells inexplicables, entre elles Auschwitz, degut a «aquella sucursal de l’infern a la Terra» (Roth) que va ser la Alemanya nazi. Nazisme que, en definitiva, va empènyer el suïcidi a Zweig, que mor separat dels seus amics, llibres, idioma, i de tot el que havia estat la seva vida, coses més valuoses per a ell que la seva pròpia existència. Un dolor que li va pesar molt més que ser un dels autors de més èxit de l’època, ser traduït a desenes d’idiomes, i haver fet molts diners. A part de ser, a la meva opinió, el millor divulgador historico-literari del segle XX. Però res de tot això no va poder omplir el buit d’aquell esquinç de la seva llengua, amics i llibres. Com va recordar un altre famós emigrat, Thomas Mann, «la seva fama mundial va ser molt merescuda i és tràgic que la resistència d’aquesta capacitatadíssima persona es trenqués sota el pes d’aquesta època. El que més admirava d’ell era el do de revivificar, literària i psicològicament, les èpoques i les figures històriques».Tot i que tampoc li van faltar crítics: com Hofmannsthal, Musil, o el seu àcid compatriota Karl Kraus, qui va dir que Zweig havia aconseguit dominar tots els idiomes del món,… excepte un, precisament en què escrivia, l’alemany.