El cantant Álvaro Soler s'afegeix al cartell del festival Sons del Món de Roses. El català hi oferirà el 30 de juliol un dels dos únics concerts que farà aquest estiu a Catalunya. L'altre serà l'endemà al festival Terramar de Sitges.

Soler, nascut a Barcelona i resident a Berlín, va publicar l'any passat el seu tercer treball, Magia. En menys de deu anys, ha aconseguit 45 Discos d’or i de Platí. El seu canal de VEVO supera l'1,4 bilions de reproduccions, acumula més d'1 bilió d’streamings a Spotify i les seves xarxes socials són seguides per més de 3 milions de persones de tot el món.

Aquest concert se suma als que ja ha anat anunciant el festival rosinc, com el dels clàssics Earth Wind & Fire Experience amb Al McKay, Ben Harper i Oques Grasses, que hi farà un dels deu recitals que té previstos per celebrar el seu desè aniversari.

Les entrades pel concert d'Álvaro Soler es posen a la venda demà al matí al web del festival.