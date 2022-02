Un reportatge coral sobre la justícia a les comarques gironines publicat a Revista de Girona i una fotografia del foc del Montgrí de David Borrat per a l’Agència EFE són dos dels treballs reconeguts en la tretzena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local, entregats en una gala a l’Auditori de Girona presentada per Marc Giró. Els guardons que entrega el Col·legi de Periodistes a Girona van reconèixer Jordi Grau, Àgata Guinó, Marina López, Xavier Pi, Òscar Pinilla, Marta Rodríguez i Tura Soler per La justícia, a examen en l’apartat de millor treball informatiu i divulgatiu en premsa, mentre que Borrat es va endur el guardó a la millor fotografia de premsa.

El premi Miquel Diumé, que reconeix el millor treball de ràdio, va recaure en Jordi Ros i Martí Masó per Sense fronteres, emès a Ràdio Banyoles. Per la seva banda, Anna Teixidor i Marc Alfaro es van alçar amb el guardó al millor projecte de comunicació periodística per Josep Costa Serra (1898-1976), la mirada d’una nissaga de majordoms al Castell de Peralada, i Anna Salvadó el de millor informació digital per la sèrie de reportatges Mil i una nits de festa al Baix Empordà.

Les categories de millor treball en televisió i millor iniciativa de comunicació institucional no tenien finalistes, perquè el jurat va designar directament un guanyador, que no es va fer públic fins ahir en el lliurament de la resta de guardons. En l’apartat de televisió, se’l va emportar Josep Guardiola per Els set magnífics. De Vistalegre a Montilivi, emès a Televisió de Girona, i el de comunicació institucional va ser per Joan Faig i Núria Maya per les llistes de distribució d’informació municipal per Whatsapp de l’Ajuntament de Camprodon. Pel que fa a la vuitena Beca dels Premis Carles Rahola, va ser pel treball de recerca Els inicis del futbol femení a les comarques gironines. Una lluita per la reivindicació de la igualtat de drets en la pràctica esportiva (1970-72), de Martí Ayats.