Societat Doctor Alonso es va instal·lar fa vint anys a l’Empordà, i en fa quinze que són a Pontós, des d’on van impulsar el festival Mapa juntament amb Ernesto Collado. Aquests dies la companyia ha fet una residència tècnica al Canal de Salt per acabar de polir Hammamturgia, una peça que s’estrenarà el 16 de març a Suïssa i que té previst fer parada al Teatre Nacional de Catalunya i Madrid, entre altres escenaris. Es tracta d’un espectacle «molt visual i que demana molta observació per veure la transformació màgica i invisible que l’aire fa de les coses» creat a partir dels hammams, perquè «són llocs amb un ambient compartit entre cossos, on les condicions ambientals canvien i l’espai i el cos es transformen». En aquest sentit, detalla Aragay, han construït un espai on el públic haurà d’entrar per observar «transformacions i moviments que tenen molt a veure amb l’aire i la seva densitat». «Hem treballat molt la idea de l’aire que compartim, per recuperar tot el que no vam compartir durant el confinament».