L’Ajuntament de Girona incorporarà als seus arxius el fons Fraga Rovireta, que conté documentació de Josep Rovireta i Pou (1755-1820), un «afrancesat» en temps de l’ocupació napoleònica. Es tracta d’un argenter de Girona que va col·laborar amb les autoritats napoleòniques durant la Guerra del Francès i va formar part de l’administració francesa de Girona entre els anys 1810 i 1813. Després de la retirada de les tropes franceses, Rovireta va ser processat i empresonat per col·laborar-hi. Durant aquell temps, la seva muller, Florentina Soler, es va ocupar de la gestió del patrimoni familiar i ho va continuar fent després de la seva mort, l’any 1820.

En el seu conjunt, el fons cedit per Carme Fraga i Jou, descendent de les famílies Rovireta i Fraga, aplega documentació de diverses generacions. Abraça un període de temps que va de 1638 a 1903 , a més d’un document del 1573. Es tracta principalment de documentació relativa a la gestió del patrimoni, així com documents d’àmbit personal i familiar, com escriptures notarials, capítols matrimonials, testaments o vendes.

Els documents més rellevants són, però, els que fan referència a l’activitat de Josep Rovireta dins l’administració francesa i el seu procés posterior com a «afrancesat». Rovireta va ser nomenat administrador dels béns nacionals dels cantons est i sud-est de Girona i receptor dels béns nacionals del cantó de Girona. Entre les seves atribucions, s’incloïa la requisa de béns i propietats de les persones contràries al règim en benefici de les autoritats franceses, una activitat que es pot resseguir en diferents quaderns de comptes que conté el fons cedit a l’Ajuntament. Aquesta tasca hauria accentuat l’animadversió que va despertar entre la població gironina i això es reflecteix en els documents sobre el seu processament i empresonament com a «afrancesat», entre 1814 i 1816.

Una altra documentació curiosa del fons és la generada per la seva dona Florentina Soler que, a més de vetllar pel patrimoni familiar, obtenia ingressos del cultiu de plantes i flors al fossat de Santa Clara (a l’actual confluència entre la Gran Via de Jaume I i la plaça de l’Hospital). Amb tota probabilitat, ella mateixa deuria compilar el quadern manuscrit titulat Notícia de les flors inseguint lo ordre per los mesos de l’any, en el qual s’explica com i quan s’han de plantar determinades flors al llarg de l’any.