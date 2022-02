El grup gallec Tanxugueiras, finalistes del polèmic Benidorm Fest i un dels nomes que amb més força sonava, al costat de Rigoberta Bandini, a representar Espanya al festival d'Eurovisió, se suma al cartell del festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, que celebrarà enguany la seva 60a edició. El trio format per Sabela Maneiro, Aida Tarrío i Olaia Maneiro portarà presentarà el dimarts 9 d'agost al Guíxols Arena del municipi de la Costa Brava la seva imaginativa fusió de música tradicional amb ritmes urbans, més propers al trap o l'electrònica, i que elles mateixes han definit com a "folktrònica". Les entrades per aquest concert sortiran a la venda aquest divendres a partir de les 12 del migdia a través del web oficial del festival.

"La seva energia, empoderament, contundència i virtuosisme vocal són els màxims exponents del seu innovador estil, conegut com a trad. Són la cultura tradicional a la pista de ball, són tots els mons en un, perquè per Tanxugueiras non hai fronteiras", destaca en un comunicat The Project, la promotora de la cita. El grup se suma així a una edició que també comptarà amb les actuacions de Jamie Cullum, Leon Bridges, Kings of Convenience, Joan Manel Serrat o Simple Minds, entre d'altres.