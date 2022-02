Tot just unes setmanes després de cloure la gira de presentació del disc El senyal que esperaves, Els Amics de les Arts van protagonitzar ahir al vespre una xerrada, celebrada a La Marfà, en la qual van explicar la seva forma de treballar a l’hora de confeccionar els seus àlbums. «Estem una mica tristos pel final de gira, però ens hem menjat sis onades com uns campions. Hi ha molts projectes per aquest 2022 i necessitàvem parar una temporada» va declarar Joan Enric Barceló en l’inici de l’acte, organitzat per l’Escola Tècnica de l’Espectacle Casa de la Música (ETECAM) i La Marfà.

«Sempre hi ha una primera idea per una cançó que acostuma a néixer en soledat. De seguida compartim aquesta idea amb els altres dos companys i passa a ser del grup. Al final tenim una regla d’or i és que tots els temes ens han d’agradar als tres» va assenyalar Dani Alegret, que va participar de la xerrada per via telemàtica. «Les idees són molt petites al principi. Acostumem a fer unes estades a La Molina, on posem en comú les idees per anar treballant-les. És important que tots tres ens les creguem» va afegir Barceló.

«En un disc hi ha deu o dotze cançons, però durant les estades, en podem tenir una trentena» va revelar Ferran Piqué, que també va explicar que alguns temes cauen del disc a última hora. «De les cançons, amb el temps, te’n pots desenamorar igual que amb les parelles. I de sobte t’adones que potser aquell tema no és tan bo com pensaves» va dir Piqué.

Els Amics de les Arts, que van revelar que el pròxim juny tenen previst entrar de nou a l’estudi per enregistrar nou material, també van detallar la forma amb la qual elaboren les lletres dels seus temes. «A vegades et venen idees de lletres però sense música. Siguin frases o paraules. A partir d’aquí vestim el tema amb música i una història» va ressaltar Barceló.

Sobre la producció, Barceló va assegurar que «un productor no és una persona que posa diners sinó al contrari. Inverteix hores, però el pagues perquè et mani». El grup va confirmar que en el seu sisè treball d’estudi tornaran a comptar amb el prestigiós productor escocès Tony Doogan.